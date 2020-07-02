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影／拱天宮放頭旗 白沙屯媽9天8夜進香之旅揭開序幕

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜舉行「放頭旗」儀式，為今年9天8夜白沙屯媽往北港朝天宮徒步進香之旅揭開序幕。圖／白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬提供
苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜舉行「放頭旗」儀式，為今年9天8夜白沙屯媽往北港朝天宮徒步進香之旅揭開序幕。圖／白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽今年往北港9天8夜徒步進香，即將在7月5日凌晨登轎出發，昨天深夜11時許完成「放頭旗」儀式，執事人員將頭旗固定於廟前龍柱，召告四方信眾媽祖婆即將展開進香行程，為今年長程徒步進香之旅揭開序幕。

白沙屯媽原先擇定3月24日凌晨出發前往北港進香，但因國內新冠肺炎疫情影響，拱天宮2月底宣布庚子年進香暫緩，等疫情趨緩再請媽祖另行擇日舉辦，6月間國內疫情平緩，白沙屯拱天宮經請示媽祖同意恢復舉辦，並擇定7月5日凌晨出發，今年進香行程則維持原先請示白沙屯媽擇定的9天8夜不變。

白沙屯媽進香活動依傳統，在起駕前3天於廟前龍柱放頭旗，昨天深夜11時20分子時，由拱天宮管委會主委洪文華、值年爐主完成放頭旗儀式，召告四方信眾進香之旅即將出發。

白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬指出，放頭旗儀式在進香前3天舉行，拱天宮主委與值年爐主執旗向媽祖行禮祭拜後交由頭旗人員固定於廟前龍柱，這也是拱天宮召告四方，白沙屯媽祖年度進香拉開序幕的儀式；頭旗具有指揮有形的進香隊伍及無形的兵馬、除煞、開路性質，執旗者都是男性，兵器配置方天畫戟，強調陽剛，在白沙屯媽祖進香傳統中，執旗者必須秉持「只前進不後退」原則，凸顯神聖性。

白沙屯媽恢復進香期程如下：農曆5月12日子時11時20分（國曆7月1日晚上）放頭旗；農曆5月15 日丑時1時（國曆7月5日凌晨）登轎；農曆5月15日丑時2時15分（國曆7月5日凌晨）出發；農曆5月18日（國曆7月8日）到北港；農曆5月19日卯時5時15分（國曆7月9日）朝天宮進火；農曆5月23日申時下午3時20 分（國曆7月13日）回宮；農曆6月4日子時11時20分（國曆7月23日晚上）開爐。

白沙屯媽今年徒步進香活動因疫情影響延至盛夏時節出發，與往年多在春季進香的氣候大不同，尤其近來天候酷熱，加上防疫需求，也讓今年長程徒步進香充滿挑戰，但信眾信仰虔誠，連日來各地信眾仍不斷至廟內報名參加徒步進香活動。

拱天宮管委會總幹事陳春發呼籲信眾，因天候炎熱，自覺體能較差或老弱婦孺的信眾，建議今年可停止隨香1年。他強調，媽祖婆既然同意此時恢復舉辦，自會保佑信眾一路平安順利，廟方也因應防疫安排各項配套措施，還特別成立「防疫小組」，進香途中也會進行消毒等工作，期使今年進香之旅圓滿成功。

苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜舉行「放頭旗」儀式，為今年9天8夜白沙屯媽往北港朝天宮徒步進香之旅揭開序幕。圖／白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬提供
苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜舉行「放頭旗」儀式，為今年9天8夜白沙屯媽往北港朝天宮徒步進香之旅揭開序幕。圖／白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬提供
苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜舉行「放頭旗」儀式，為今年9天8夜白沙屯媽往北港朝天宮徒步進香之旅揭開序幕。圖／白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬提供
苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜舉行「放頭旗」儀式，為今年9天8夜白沙屯媽往北港朝天宮徒步進香之旅揭開序幕。圖／白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬提供
苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜舉行「放頭旗」儀式，為今年9天8夜白沙屯媽往北港朝天宮徒步進香之旅揭開序幕。圖／白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬提供
苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜舉行「放頭旗」儀式，為今年9天8夜白沙屯媽往北港朝天宮徒步進香之旅揭開序幕。圖／白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬提供
苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜舉行「放頭旗」儀式，為今年9天8夜白沙屯媽往北港朝天宮徒步進香之旅揭開序幕。圖／白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬提供
苗栗縣通霄鎮拱天宮昨天深夜舉行「放頭旗」儀式，為今年9天8夜白沙屯媽往北港朝天宮徒步進香之旅揭開序幕。圖／白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬提供

白沙屯媽祖 疫情 北港

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