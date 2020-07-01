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桃園觀光工廠散客回流 下半年拚恢復去年水準

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市經發局長郭裕信（中）今天在市政會議上報告產業紓困情形，其中觀光工廠端午連假人潮已有回流跡象。記者張裕珍／攝影
桃園市經發局長郭裕信（中）今天在市政會議上報告產業紓困情形，其中觀光工廠端午連假人潮已有回流跡象。記者張裕珍／攝影

振興三倍券開放預購，業者搶攻三倍券商機，桃園觀光工廠先前受疫情衝擊慘淡，上周端午4天連假，不少觀光工廠人潮比疫情期間要多出五到六成，已有回溫跡象，各觀光工廠無不趁勝追擊，除了響應三倍券「1.5倍購」方案，可以200元面額購買到300元商品，也目標配合政府各項優惠加碼活動，希望下半年來客數能恢復去年水準。

桃園觀光工廠數量不少，但上半年受疫情影響，不只散客少了，也幾乎沒有團體上門，來客數只剩以往1到2成，部分觀光工廠拉長休館時間，減少人事成本支出，或趁疫情封館改裝，由於疫情趨緩，端午連假明顯感受到人潮回流，讓業者都為之振奮。

桃園觀光工廠促進發展協會理事長林世閎說，這次端午連假來客狀況不錯，已有觀光逐漸復甦氛圍，原訂下半年將參加國際旅展、辦理電子行銷課程，由於疫情減緩，目前預計持續進行，另也積極配合中央與地方政府各項振興方案，帶動觀光工廠營運。

像是搭配中央振興三倍券，部分觀光工廠推出「1.5倍購」商品專區，把三倍券放大，有的觀光工廠甚至推出買一送一專區等，桃園市政府則有500元電子旅遊券、入住桃園旅宿送免費1日遊、環境教育踩線團等方案，不少觀光工廠都有加入活動、遊程。

林世閎說，下半年市府將在青埔辦理歡樂嘉年華，由於周邊影城、水族館與IKEA等賣場齊發，將是桃園吸客重點，協會也將號召觀光工廠進駐嘉年華擺攤，推出特色DIY活動等，希望透過各項加碼補助、活動，一步步找回昔日散客、團客，活絡觀光工廠。

觀光工廠 疫情 連假

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