白沙屯媽將出發率信眾進香 通霄警方3時段實施交管

白沙屯媽將於7月5日凌晨登轎、出發，引領上萬信眾展開今年9天8夜往北港徒步進香之旅，苗栗縣通霄警分局針對今年進香活動將在3個時段於台1線、台61線公路及周邊實施交通管制，盼有效疏解白沙屯媽進香車潮壅塞問題。

通霄警分局指出，因疫情影響，原定3月下旬出發的白沙屯媽往北港進香改在7月5日凌晨1時登轎，2時15分從白沙屯拱天宮起駕，進香隊伍將沿苗栗縣通霄、苑裡經台中、彰化至雲林北港朝天宮進香，9日清晨5時15分進火後回鑾，預計於7月12日上午7時許返回苑裡、通霄，並於下午3時許抵通霄鎮通灣里慈后宮駐駕，13日上午7時再由慈后宮出發，下午3時20分返回拱天宮安座。

通霄警分局因應進香活動人潮、車潮規畫實施3個時段的交通疏導管制措施 (視人車潮狀況提前或延後)。

第一時段(7月4日下午2時至5日上午7時)管制措施和時間如下：4日下午2時至5日凌晨3時：台1線南下車道123.6公里 (台61線西濱快速道路橋下)至124.8公里 (啟新國中天橋)封閉，南下車輛改由台61線白沙屯匝道續行南下。

5日凌晨1至4時：台1線127.4公里處北上車道封閉，禁止車輛由台1線北上，改由台61線新埔聯絡道續行北上、台61線新埔聯絡下台1線北上路口封閉，禁止車輛由台1線北上。

5日凌晨3時至上午7時：台1線131.6公里與通霄鎮中山路路口處北上車道封閉，禁止車輛由台1線北上、台1線132公里北上車道封閉，改道由台61線通灣聯絡道續行北上。

第二時段（7月12日上午8時至夜間24時）：台1線130公里至131.5公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

第三時段 (7月13日清晨6時至下午6時)：台1線123.5公里至131.5公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

另外，通霄鎮白東里海濱路、後龍鎮南港里過港橋往白沙屯海濱路、通霄鎮白東里啟新路至白沙屯火車站、通霄鎮白東里拱天宮牌樓至白沙屯拱天宮前，於7月4日下午2時至5日凌晨4時、7月13日清晨6時至下午5時實施道路交通管制。