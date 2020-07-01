白沙屯媽祖進香 苗栗通霄台1線將實施交管

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖徒步進香活動5日凌晨將啟程，通霄警分局今天表示，因應起駕及回宮湧入拱天宮周邊的龐大人潮及車隊，4、5日及12、13日台1線通霄段將實施交通管制。

今年為期9天8夜的白沙屯媽祖徒步進香民俗活動，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，延至5日凌晨1時登轎、2時15分自苗栗縣通霄鎮拱天宮起駕，南下前往雲林縣北港朝天宮進香，預計9日清晨5時15分進火儀式後回鑾，13日下午3時20分返抵拱天宮安座。

苗栗縣警察局通霄分局因應媽祖起駕及回鑾活動行進中均有大批人潮車流，今天發布屆時拱天宮周邊交通疏導管制措施，主要針對省道台1線實施單向車道封閉，避免造成交通堵塞。

第一時管制時間7月4日下午2時至5日上午7時。包括7月4日下午2時至7月5日凌晨3時：台1線南下車道123.6公里（台61線西濱快速道路橋下）至124.8公里（啟新國中天橋）封閉，南下車輛改由台61線白沙屯匝道續行南下。

7月5日凌晨1時至4時：台1線127.4公里處北上車道封閉，禁止車輛由台1線北上，改由台61線新埔聯絡道續行北上、台61線新埔聯絡下台1線北上路口封閉，禁止車輛由台1線北上。

7月5日凌晨3時至上午7時：台1線131.6公里與通霄鎮中山路路口處北上車道封閉，禁止車輛由台1線北上、台1線132公里北上車道封閉，改道由台61線通灣聯絡道續行北上。

第二時段管制時間7月12日上午8時至夜間12時：台1線130公里至131.5公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

第三時段管制時間7月13日清晨6時至下午6時：台1線123.5公里至131.5公里北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。

警方表示，白沙屯村內停車場已滿時，將管制台1線南下車道123.6公里（台61線西濱快速道路橋下）、台1線與拱天路口、台1線與拱天宮牌樓路口及台1線與啟新路口，禁止自小客車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放。車輛駕駛人不遵守交通管制規定者，依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款規定處罰。