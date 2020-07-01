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不滿航空城評點補助不公 小企業主居民怒批政府剝削

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園航空城中小企業自救會召集人徐鴻鈞與大園區中小企業主、店家及居民抗議，批評市府航空城評點補償不公，怒批「政府剝削肥了財團、苦了人民」。記者曾增勳／攝影
桃園航空城中小企業自救會召集人徐鴻鈞與大園區中小企業主、店家及居民抗議，批評市府航空城評點補償不公，怒批「政府剝削肥了財團、苦了人民」。記者曾增勳／攝影

桃園航空城地上物協議價購今天正進行一對一說明，航空城中小企業自救會召集人徐鴻釣與中小企業主、店家及居民10餘人，今天下午前往舊大園國中會場前，抗議市府航空城評點補償不公，拉起「肥了財團、苦了小民」白布條抗議、怒批「政府剝削」，徐鴻鈞表示，國家重大建設大家支持，現在政府徵收價錢低於市面20%，等於退回20年前生活，中小企業也沒有安置，讓百姓20幾年心血白費，令人寒心。

桃園航空城地上物協議價購補償方案，一度引起航空城在地居民抗爭，市政府重新針對航空城第一期特定區區段徵收案優先搬遷戶，採加發各獎勵金及固定80萬租金補貼，戶籍人口數加發12至28萬獎勵金，不過仍有不少少航空城範圍居民質疑權益受損。

其中在航空城範圍租地的部分中小企業主、小店居民以市政府評點補償不公，前往喊口號抗議，徐鴻鈞批評，他的廠房及停車場200坪，之前查估地上物同意與地主分割計算，未料上週收到公文，卻與地主合併，廠房設備預估補償250萬以上，查估只有50 多萬元，工廠200 kw大電力當初申請100多萬元，如今一毛都沒有，「真不懂政府在玩什麼遊戲」。

經營冷氣服務的彭姓居民表示，他長期住在大園做冷氣服務，地上物查估協議價購，冷氣搬遷補償每台2500元，但是市面每台收費 4500元，政府要百姓租房子把冷氣、水塔搬過去，百姓怎麼搬? 2014年空房子每坪補助4.7萬元，現在才4萬元多一點，以3層樓房子政府只付2層樓價錢，必須加四成才合理。

桃園市地政局表示，根據地上物查估補償要點，因應居民提議，3 年來從每評點10.1元到今年提高到12.1元，有的居民要求比照新北市評點，但每縣市不同，如今航空城優先搬遷區補償已較當初增加25%，現在正在進行地上物協議價購，居民如認為查估太低或漏估、不公，可申請復估聲請清單，市府受理後重新擇期復估，維護

人民權益。

桃園航空城中小企業自救會召集人徐鴻鈞與大園區中小企業主、店家及居民拉白布條抗議，批評市府航空城評點補償不公，讓人民寒心 。記者曾增勳／攝影
桃園航空城中小企業自救會召集人徐鴻鈞與大園區中小企業主、店家及居民拉白布條抗議，批評市府航空城評點補償不公，讓人民寒心 。記者曾增勳／攝影
桃園航空城中小企業自救會召集人徐鴻鈞（右）與大園區中小企業主、店家及居民抗議，批評市府航空城評點補償不公，怒批政府玩什麼遊戲。記者曾增勳／攝影
桃園航空城中小企業自救會召集人徐鴻鈞（右）與大園區中小企業主、店家及居民抗議，批評市府航空城評點補償不公，怒批政府玩什麼遊戲。記者曾增勳／攝影

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