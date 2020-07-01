快訊

剛打完惠普訴訟案一仗 何世池辭廣明總經理

涉嫌違反國安法被捕 但他旗子寫的是：「不要」香港獨立

「苗栗青年 SHOW TIME」啟動 打造青年一展才藝舞台

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
「苗栗青年 SHOW TIME」徵選活動今天啟動，歡迎苗栗縣高中職及大專院校學生社團報名。記者范榮達／攝影
「苗栗青年 SHOW TIME」徵選活動今天啟動，歡迎苗栗縣高中職及大專院校學生社團報名。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府今年9月12日舉辦高中職及大專院校學生社團「苗栗青年 SHOW TIME」徵選活動，選拔出12組社團，規畫在苗北、苗中、苗南3場次才藝表演，社團演出費用8000元，前5名特色社團1萬元，提供青年一展才華舞台。

「苗栗青年 SHOW TIME」今天在苗栗縣政府啟動，由去年「苗準青年、達人讚起來」第1名的盧俊榮以高難度的翻滾、平衡技巧進場，並將火把傳遞給縣長徐耀昌、縣府勞工及青年發展處長彭德俊，再與苗栗縣議員徐筱菁等人一起點燃聖火，象徵達人技藝薪火相傳。

縣府勞工及青年發展處指出，「苗栗青年 SHOW TIME」限定苗栗縣高中職及大專院校學生社團，即日到8月31日受理網路及紙本報名，網址https://miaoli-youths.com/news/miaoli-showtime/，9月12日在國立聯合大學大禮堂徵選，選拔出12組社團，得分最高前5組是特色社團，苗北、苗中、苗南展演時間、場地另行公布。

徐耀昌說，青年是國家未來發展的重要關鍵，也是縣府長期關注的對象，「SHOW TIME」可提供青年一個展現才華的舞台，培養多元發展，這是縣府繼去年舉辦的「苗準青年、達人讚起來」後，又一次大規模的青年達人才藝競技，發掘青年肯定自我價值展現才藝。

「苗栗青年 SHOW TIME」徵選活動今天啟動，歡迎苗栗縣高中職及大專院校學生社團報名。記者范榮達／攝影
「苗栗青年 SHOW TIME」徵選活動今天啟動，歡迎苗栗縣高中職及大專院校學生社團報名。記者范榮達／攝影

青年 苗栗縣 徐耀昌

延伸閱讀

人美心美 苗縣議員徐筱菁發起每天省1顆蛋錢助弱勢

防疫新生活 苗栗藝文活動一檔接一檔強強滾

影／苗栗頒發會考激勵獎金 95人獲獎近百萬元

竹南整平騎樓友善行人 店家：做生意加分

相關新聞

不滿航空城評點補助不公 小企業主居民怒批政府剝削

桃園航空城地上物協議價購今天正進行一對一說明，航空城中小企業自救會召集人徐鴻釣與中小企業主、店家及居民10餘人，今天下午...

影／苗栗三義幸福巴士通車 試辦前3個月免費搭乘

苗栗縣「三義慢城幸福巴士」獲公路總局補助，今天上午舉行通車典禮，三義幸福巴士共有4條路線取代原有的社區巴士，這也是苗栗縣...

「跟著寶寶漫步參山」走步道 總價值20萬元抽獎等你拿

交通部觀光局參山國家風景區管理處配合2020脊梁山脈旅遊年，今天至今年11月30日舉辦「跟著寶寶漫步參山」活動，藉由線上...

今夏防溺最高目標「零溺斃」 苗栗市祭水神祈福

炎炎夏日是戲水高峰，苗栗市公所今天成立「苗栗市河川巡防隊」，將從7月15日到8月31日在後龍溪執行暑期防溺救護任務，市長...

桃園八德一號社宅招租今天開跑 最快11月入住

桃園市八德一號社會住宅位於八德擴大重劃區，因逼近完工階段，今天起至21日傍晚5點受理申請，除了八德區公所4樓大禮堂及市府...

影／第45萬幸運寶寶誕生獲贈房車貢丸 林智堅親送到家

新竹市人口數突破45萬人大關，市府與新竹市Honda汽車經銷商合作，贈送第45萬幸運寶寶「冰冰」一輛Honda City...

桃園加碼農遊券辦抽獎被鄭文燦打槍 改補助校外教學

農委會將發行500萬張面額250元的「農業旅遊券」電子化票券，7月15日上路，桃園市政府農業局上周提加碼方案要辦抽獎活動...

桃市推住1晚免費玩1天啟動 業者加碼最高3000送9000

疫情趨緩，交通部安心旅遊補助今天起跑首日，桃園市府觀旅局順勢推出「桃園旅宿住1晚、次日免費1日遊」，歡迎大家來桃園住宿、...

擴大急難紓困受理截止 桃園發出逾6億元紓困金

擴大急難紓困方案受理至6月底截止，桃園市政府統計，最後2天都湧入一、兩千人到13區公所送件，1個多月累計共受理5萬865...

不是詐騙！ 桃園加碼500元電子旅遊券 4萬人收中獎簡訊

中央發放振興3000元三倍券今天開始預購，桃園市政府自行加碼的500元電子旅遊券則有15萬3041人登錄，中籤率26%，...

入住桃園旅宿送免費1日遊 今起開放預約限量5千名

疫情趨緩國旅大爆發，交通部觀光局「安心旅遊」今天起優惠補助起跑，桃園市政府加碼於7到9月推出「桃園旅宿住1晚，次日免費1...

人美心美 苗縣議員徐筱菁發起每天省1顆蛋錢助弱勢

苗栗縣僅有一家庇護工場「和宸企業社阿昌清潔庇護工場」，苗栗縣議員徐筱菁關心，發起婆婆媽媽「減菜錢助弱勢、送愛心」活動，呼...

熱門新聞

提供老人用餐！南六董座黃清山為家鄉蓋中央廚房首曝光

不是詐騙！ 桃園加碼500元電子旅遊券 4萬人收中獎簡訊

汐止明峰街298巷難迴轉 拆違建還路於民

受虐比特犬流浪3500公尺高山 山友奔走陪伴助下山找家

雨彈狂炸新北 汐止涵洞淹水「連車都過不去！」

6千萬殯儀館預定地淪停車場 埔里鎮還倒賠6百萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。