「苗栗青年 SHOW TIME」啟動 打造青年一展才藝舞台

苗栗縣政府今年9月12日舉辦高中職及大專院校學生社團「苗栗青年 SHOW TIME」徵選活動，選拔出12組社團，規畫在苗北、苗中、苗南3場次才藝表演，社團演出費用8000元，前5名特色社團1萬元，提供青年一展才華舞台。

「苗栗青年 SHOW TIME」今天在苗栗縣政府啟動，由去年「苗準青年、達人讚起來」第1名的盧俊榮以高難度的翻滾、平衡技巧進場，並將火把傳遞給縣長徐耀昌、縣府勞工及青年發展處長彭德俊，再與苗栗縣議員徐筱菁等人一起點燃聖火，象徵達人技藝薪火相傳。

縣府勞工及青年發展處指出，「苗栗青年 SHOW TIME」限定苗栗縣高中職及大專院校學生社團，即日到8月31日受理網路及紙本報名，網址https://miaoli-youths.com/news/miaoli-showtime/，9月12日在國立聯合大學大禮堂徵選，選拔出12組社團，得分最高前5組是特色社團，苗北、苗中、苗南展演時間、場地另行公布。