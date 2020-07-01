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影／苗栗三義幸福巴士通車 試辦前3個月免費搭乘

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「三義慢城幸福巴士」獲公路總局補助，今天上午舉行通車典禮，苗栗縣長徐耀昌(右)等人到場剪綵。記者胡蓬生／攝影
「三義慢城幸福巴士」獲公路總局補助，今天上午舉行通車典禮，苗栗縣長徐耀昌(右)等人到場剪綵。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣「三義慢城幸福巴士」獲公路總局補助，今天上午舉行通車典禮，三義幸福巴士共有4條路線取代原有的社區巴士，這也是苗栗縣繼泰安、卓蘭、三灣之後，第4個獲政府補助辦理的DRTS (需求反應式客運服務)，除了提供鄉親搭乘，對遊客也便利，可暢遊多處景點，有助三義觀光發展，甲乙丙線試辦前3個月三義鄉親都可免費搭乘。

三義鄉長呂明忠表示，鄉內過去推行的社區巴士已老舊，為滿足鄉內高齡者、學生和一般民眾行的需求，並紓緩鄉庫財政窘困，去年獲縣府協助委託中華大學桃竹苗區域運輸發展研究中心進行規畫，爭取公路總局依公共運輸多元推升計畫申請營運費用補助，以解決基本民行與遊客需求。

他指出，三義幸福巴士主要服務對象為學生以及需要就醫、購物的鄉親，由於鄉內高齡者多，為體恤鄉親，除設置站牌並可「隨招隨停」，期望提供鄉親便利的大眾運輸服務，過去鄉公所維持社區巴士營運一年要花約160萬元，幸福巴士有中央補助，鄉公所只要付5％費用，目前1年僅約30萬元。

三義幸福巴士共甲、乙、丙、丁4條路線，通車前3個月甲乙丙線優惠鄉親免費搭乘，其中丁線僅在假日行駛，起訖點在三義火車站，停靠的觀光景點多，包括火炎山生態館、三義木雕館、勝興車站、龍騰斷橋、雅聞香草植物工廠、西湖渡村假村、水美雕刻街等站，票價25元、鄉親優惠價5元；其他3條路線周一至周五行駛鄉內各社區，票價15元、鄉親5元。

通車典禮上午在鄉公所前舉行，苗栗縣長徐耀昌、公路總局副局長黃運貴、縣議員韓茂賢及地方民代共同剪綵，歡喜迎接幸福巴士通車；三義鄉公所表示，鄉內社區巴士在6月底停駛，今天通車的幸福巴士幾乎涵蓋以往社區巴士所有站點，由鄉公所委外營運，有21人座乙類大客車2輛、40座以上甲類大客車1輛參與營運。

「三義慢城幸福巴士」獲公路總局補助，今天上午舉行通車典禮。記者胡蓬生／攝影
「三義慢城幸福巴士」獲公路總局補助，今天上午舉行通車典禮。記者胡蓬生／攝影
「三義慢城幸福巴士」獲公路總局補助，今天上午熱鬧舉行通車典禮，目前4條路線共有甲、乙類3輛大客車參與營運。記者胡蓬生／攝影
「三義慢城幸福巴士」獲公路總局補助，今天上午熱鬧舉行通車典禮，目前4條路線共有甲、乙類3輛大客車參與營運。記者胡蓬生／攝影
「三義慢城幸福巴士」獲公路總局補助，今天上午熱鬧舉行通車典禮。記者胡蓬生／攝影
「三義慢城幸福巴士」獲公路總局補助，今天上午熱鬧舉行通車典禮。記者胡蓬生／攝影

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