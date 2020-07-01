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今夏防溺最高目標「零溺斃」 苗栗市祭水神祈福

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市「市民廣場」將於暑假期間7月10日到8月30日啟動噴水設施，周二至周日下午3點半到晚上7點半開放，提供安全戲水環境。圖／苗栗市公所提供
苗栗市「市民廣場」將於暑假期間7月10日到8月30日啟動噴水設施，周二至周日下午3點半到晚上7點半開放，提供安全戲水環境。圖／苗栗市公所提供

炎炎夏日是戲水高峰，苗栗市公所今天成立「苗栗市河川巡防隊」，將從7月15日到8月31日在後龍溪執行暑期防溺救護任務，市長邱鎮軍在後龍溪頭屋大橋旁橋頭伯公廟祭水神祈福，今夏以「零溺斃」為防溺最高目標。

苗栗市公所集合苗栗市、北苗、上苗、福星、勝利、文聖、玉清、嘉盛嘉新守望相助巡守隊，成立「苗栗市河川巡防隊」，邱鎮軍、苗栗市民代表會主席邱炳光授旗，並演練拋繩救生，邱鎮軍等人並焚香祭拜水神，祈求庇佑平安。

市公所在後龍溪沿岸設置4處救生圈抛繩站，分別設置在龜山大橋下、新東大橋下、玉清大橋下及模型飛機場，市公所呼籲民眾，急救抛繩救命用，千萬不要拿走，並發揮公德心，不要在救生圈抛繩站投入垃圾。

邱鎮軍說，後龍溪龜山大橋至北勢大橋被列入危險水域，今夏防溺以零溺斃為最高目標，提醒民眾搶救溺水時，謹記口訣 「叫叫伸拋划，救溺先自保」，第一時間務必大聲求援，利用周圍救生器材，切勿貿然下水救人，建議就近使用急救抛繩。

他指出，防溺知識一定要有，玩水時仍應隨時提高警覺心，應選擇設有救生人員值勤的游泳池戲水，避免在危險水域戲水，有豎立危險標語之地區，絕對不進入，一定要瞭解自身的體能狀況，需具備自身防護安全及戲水防溺知識，才能確保自身安全。

至於今年「市民廣場」將於暑假期間7月10日到8月30日啟動噴水設施，周二至周日下午3點半到晚上7點半開放，提供安全戲水環境，屆時歡迎多多利用。

後龍溪苗栗市河段危險水域，市公所沿岸設置4處救生圈抛繩站。記者范榮達／攝影
後龍溪苗栗市河段危險水域，市公所沿岸設置4處救生圈抛繩站。記者范榮達／攝影
苗栗市公所今天成立「苗栗市河川巡防隊」，並演練拋繩救生。記者范榮達／攝影
苗栗市公所今天成立「苗栗市河川巡防隊」，並演練拋繩救生。記者范榮達／攝影
苗栗市長邱鎮軍在後龍溪頭屋大橋旁橋頭伯公廟祭水神，祈求庇佑平安。記者范榮達／攝影
苗栗市長邱鎮軍在後龍溪頭屋大橋旁橋頭伯公廟祭水神，祈求庇佑平安。記者范榮達／攝影
苗栗市公所今天成立「苗栗市河川巡防隊」，市長邱鎮軍、苗栗市民代表會主席邱炳光授旗。記者范榮達／攝影
苗栗市公所今天成立「苗栗市河川巡防隊」，市長邱鎮軍、苗栗市民代表會主席邱炳光授旗。記者范榮達／攝影

溪頭 機場 溺水

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