桃園八德一號社宅招租今天開跑 最快11月入住

桃園市八德一號社會住宅位於八德擴大重劃區，因逼近完工階段，今天起至21日傍晚5點受理申請，除了八德區公所4樓大禮堂及市府住宅發展處1樓大廳可臨櫃送件，也可線上申請，今天第1天截至中午吸引逾145名民眾遞件，總戶數418戶，最快11月入住。

八德區首座社會住宅「八德一號」位於八德區建德路上，含一房型152戶、二房型170戶、三房型96戶，面臨建德路50公尺長的綠園道，周邊有中大公園，且鄰近八德區公所、八德興仁夜市及未來捷運綠線G01站，生活機能不錯，民眾詢問度非常高。

申請八德一號社會住宅須符合5項申請資格，分別為18歲以上中華民國國民；設籍桃園市滿一年或於桃園市就學、就業；家庭成員於基隆、臺北、新北、桃園、新竹縣市均無自有住宅；每人每月平均所得低於5萬3484元；不動產總價值低於540萬元；未申請社會住宅、租金補貼、包租代管等住宅補助者。如想申請政策戶，則須另檢附住宅法第4條經濟或社會弱勢相關證明。

住宅發展處長莊敬權說，八德一號社會住宅租期以3年為一期，住戶表現良好得續租1次，合計為6年。租金依據住戶收入及房型坪數區分為5級，一房型4600元至8800元、二房型7200元至1萬2700元、三房型1萬1200元至1萬8700元，以上均含管理費。