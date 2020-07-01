快訊

外交部：將和索馬利蘭互設代表處 以台灣為名運作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園八德一號社宅招租今天開跑 最快11月入住

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
八德區首座社會住宅「八德一號」位於八德區建德路上，樣品屋環境舒適明亮。圖／桃園市政府提供
八德區首座社會住宅「八德一號」位於八德區建德路上，樣品屋環境舒適明亮。圖／桃園市政府提供

桃園市八德一號社會住宅位於八德擴大重劃區，因逼近完工階段，今天起至21日傍晚5點受理申請，除了八德區公所4樓大禮堂及市府住宅發展處1樓大廳可臨櫃送件，也可線上申請，今天第1天截至中午吸引逾145名民眾遞件，總戶數418戶，最快11月入住。

八德區首座社會住宅「八德一號」位於八德區建德路上，含一房型152戶、二房型170戶、三房型96戶，面臨建德路50公尺長的綠園道，周邊有中大公園，且鄰近八德區公所、八德興仁夜市及未來捷運綠線G01站，生活機能不錯，民眾詢問度非常高。

申請八德一號社會住宅須符合5項申請資格，分別為18歲以上中華民國國民；設籍桃園市滿一年或於桃園市就學、就業；家庭成員於基隆、臺北、新北、桃園、新竹縣市均無自有住宅；每人每月平均所得低於5萬3484元；不動產總價值低於540萬元；未申請社會住宅、租金補貼、包租代管等住宅補助者。如想申請政策戶，則須另檢附住宅法第4條經濟或社會弱勢相關證明。

住宅發展處長莊敬權說，八德一號社會住宅租期以3年為一期，住戶表現良好得續租1次，合計為6年。租金依據住戶收入及房型坪數區分為5級，一房型4600元至8800元、二房型7200元至1萬2700元、三房型1萬1200元至1萬8700元，以上均含管理費。

住宅發展處提醒，7月21日受理截止後，預定9月起陸續辦理評點、抽籤、看屋、選屋等作業，最快今年11月入住，詳情可上桃園市政府住宅發展處網站查詢。

八德區首座社會住宅「八德一號」即將完工，今天起招租受理申請。圖／桃園市政府住宅發展處提供
八德區首座社會住宅「八德一號」即將完工，今天起招租受理申請。圖／桃園市政府住宅發展處提供
八德區首座社會住宅「八德一號」位於八德區建德路上。圖／桃園市政府提供
八德區首座社會住宅「八德一號」位於八德區建德路上。圖／桃園市政府提供
八德區首座社會住宅「八德一號」即將完工，今天起招租受理申請。圖／桃園市政府住宅發展處提供
八德區首座社會住宅「八德一號」即將完工，今天起招租受理申請。圖／桃園市政府住宅發展處提供

社會住宅 新竹 新北

延伸閱讀

林口社宅七月底隨到隨辦 想租屋馬上辦

入住桃園旅宿送免費1日遊 今起開放預約限量5千名

「一卡皮箱」即能輕鬆入住 高雄大同社會住宅開放承租

窗外就是稻田美景 桃園八德一號社宅7月1日開放申請

相關新聞

影／苗栗三義幸福巴士通車 試辦前3個月免費搭乘

苗栗縣「三義慢城幸福巴士」獲公路總局補助，今天上午舉行通車典禮，三義幸福巴士共有4條路線取代原有的社區巴士，這也是苗栗縣...

「跟著寶寶漫步參山」走步道 總價值20萬元抽獎等你拿

交通部觀光局參山國家風景區管理處配合2020脊梁山脈旅遊年，今天至今年11月30日舉辦「跟著寶寶漫步參山」活動，藉由線上...

今夏防溺最高目標「零溺斃」 苗栗市祭水神祈福

炎炎夏日是戲水高峰，苗栗市公所今天成立「苗栗市河川巡防隊」，將從7月15日到8月31日在後龍溪執行暑期防溺救護任務，市長...

桃園八德一號社宅招租今天開跑 最快11月入住

桃園市八德一號社會住宅位於八德擴大重劃區，因逼近完工階段，今天起至21日傍晚5點受理申請，除了八德區公所4樓大禮堂及市府...

影／第45萬幸運寶寶誕生獲贈房車貢丸 林智堅親送到家

新竹市人口數突破45萬人大關，市府與新竹市Honda汽車經銷商合作，贈送第45萬幸運寶寶「冰冰」一輛Honda City...

桃園加碼農遊券辦抽獎被鄭文燦打槍 改補助校外教學

農委會將發行500萬張面額250元的「農業旅遊券」電子化票券，7月15日上路，桃園市政府農業局上周提加碼方案要辦抽獎活動...

桃市推住1晚免費玩1天啟動 業者加碼最高3000送9000

疫情趨緩，交通部安心旅遊補助今天起跑首日，桃園市府觀旅局順勢推出「桃園旅宿住1晚、次日免費1日遊」，歡迎大家來桃園住宿、...

擴大急難紓困受理截止 桃園發出逾6億元紓困金

擴大急難紓困方案受理至6月底截止，桃園市政府統計，最後2天都湧入一、兩千人到13區公所送件，1個多月累計共受理5萬865...

不是詐騙！ 桃園加碼500元電子旅遊券 4萬人收中獎簡訊

中央發放振興3000元三倍券今天開始預購，桃園市政府自行加碼的500元電子旅遊券則有15萬3041人登錄，中籤率26%，...

入住桃園旅宿送免費1日遊 今起開放預約限量5千名

疫情趨緩國旅大爆發，交通部觀光局「安心旅遊」今天起優惠補助起跑，桃園市政府加碼於7到9月推出「桃園旅宿住1晚，次日免費1...

人美心美 苗縣議員徐筱菁發起每天省1顆蛋錢助弱勢

苗栗縣僅有一家庇護工場「和宸企業社阿昌清潔庇護工場」，苗栗縣議員徐筱菁關心，發起婆婆媽媽「減菜錢助弱勢、送愛心」活動，呼...

殺風景！苦花潭遍地遊客垃圾 部落擬封閉

苗栗縣南庄鄉苦花潭瀑布端午節連假湧現遊客，留下大批垃圾，部落怒吼美麗山谷不是垃圾場，近期將開會，如果遊客缺乏公德心，不排...

熱門新聞

提供老人用餐！南六董座黃清山為家鄉蓋中央廚房首曝光

汐止明峰街298巷難迴轉 拆違建還路於民

不是詐騙！ 桃園加碼500元電子旅遊券 4萬人收中獎簡訊

受虐比特犬流浪3500公尺高山 山友奔走陪伴助下山找家

超夢幻美景！阿里山上遠眺百公里外海上六輕運油船隊

6千萬殯儀館預定地淪停車場 埔里鎮還倒賠6百萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。