消暑水域運動夏令營 明新科大帶你體驗獨木舟、風浪板

暑期即將到來，加上疫情緩解，家長開始安排孩子參加夏令營，度過充實的假期，明新科技大學暑期開設多元營隊，不管是體能、運動、玩水、程式、機械人還是魔術、桌遊益智等都有，歡迎有興趣的孩子報名參加。

明新科大運動管理系結合系上專業師資與學生的參與，舉辦「Sport kid運動夏令營」、「水域運動體驗營」。「Sport kid運動夏令營」7月21起有梯次，每梯次4天，由運管系的大學生，安排趣味、團隊競賽的方式，帶領孩童探索各式運動，除了網球、籃球、樂樂棒球外，還有少見的冰壺、競速疊杯、定向越野新興運動，適合國小三至六年級小朋友參加。

「水域運動體驗營」則是與縣府合作「運動i臺灣計畫」推廣水域運動與水域安全知識，7月2日起4天分梯次在校內室內游泳池，由專業教練帶領體驗，包含單人獨木舟、雙人獨木舟、SUP及風浪板。活動採預約報名或現場報名，僅需支付游泳池入場費100元，不用到墾丁，就可安全體驗獨木舟、風浪板等水上活動。活動詳情可上明新科大運動管理系網站查詢（http://webc1.must.edu.tw/mustj004/）。

明新科大推廣教育中心也有開辦智識型的營隊，像是「腦力激盪程式小尖兵」、「魔法學院暑期夏令營」5天的營隊，「腦力激盪程式小尖兵」分為適合小二到小六生參加的初階班、小四生以上參加中階班，以及適合國中生以上的高階班。

透過不同程度分級教學，初階班配合108課綱精神，以桌遊、邏輯遊戲及程式機械人，引領小朋友進入程式世界，學習控制機械人，中高階更是以Micro:bit教材，實際組裝、寫程式來設計機器人。