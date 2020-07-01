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影／第45萬幸運寶寶誕生獲贈房車貢丸 林智堅親送到家

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市府與新竹市Honda汽車經銷商合作，贈送第45萬幸運寶寶「冰冰」一輛Honda City轎車。記者王駿杰／攝影
市府與新竹市Honda汽車經銷商合作，贈送第45萬幸運寶寶「冰冰」一輛Honda City轎車。記者王駿杰／攝影

新竹市人口數突破45萬人大關，市府與新竹市Honda汽車經銷商合作，贈送第45萬幸運寶寶「冰冰」一輛Honda City轎車，進益摃丸也將提供「免費吃摃丸到45歲」；市長林智堅今駕駛轎車從市府載著貢丸到「冰冰」家，媽媽范雅茹說，兩年前家中新車被偷又被燒，沒想到「冰冰」一出生就有新車，實在很幸運。

市府指出，根據戶籍登記資料顯示，竹市人口成逐年成長，市長林智堅上任時以來共增加1萬8千多人。而竹市出生率排名全國第五，自然增加率也是本島非六都縣市第一，人口年齡比率上，竹市0至14歲兒童比率為17.02%排名全國第一，竹市幾乎與兒童畫上等號。

市府說，竹市因竹科園區地理位置優勢，讓新竹湧入年輕家庭進駐，加上竹市有全方位福利政策，成為年輕父母在養兒育女過程中的支持與後盾。

竹市生育津貼第1胎補助1萬5000元、第2胎起每胎增加5000元，雙胞胎補助5萬元、三胞胎以上或第二次雙胞胎補助10萬元；另「育兒指導到府服務」提供嬰幼兒居家環境規劃諮詢、生活照顧技巧指導，從生小孩、帶小孩到教小孩都給予父母全力協助，家中若有0至4歲的孩子，竹市每個月提供2500元育兒津貼。

林智堅與進益摃丸董事長葉聰敏今到幸運寶寶「冰冰」的家，一起開箱Honda City「幸福號」後座，裡面擺滿摃丸、尿布、奶瓶，讓冰冰爸媽又驚又喜。

范雅茹說，他與丈夫都未滿30歲，也是新手爸媽，上週看到市府要送車送貢丸給第45萬幸運寶寶的消息她還告訴丈夫「寶寶要當第45萬人」，便邀剛得子的表弟一起去報戶口，兩人先後抽號碼牌，冰冰剛好就是45萬名，她還留著那張報戶口的號碼單，這是全家的「幸運號碼」。

市府民政處表示，竹市戶籍人口在今年6月29日突破45萬大關，第45萬人口計算方式為，當人口數到達44萬9980人時，由各戶政事務所每日統計出生、死亡、遷入、遷出等人口，回報民政處人口成長數統計表。人口數達44萬9999人時，改以出生人口數為計算基準，戶政事務所受理出生登記案件後，需立即印製相關資料併同出生登記申請書，通知民政處核定第45萬人口的產生。

林智堅駕駛轎車，從市府載著貢丸到「冰冰」家，向家人說明竹市生育津貼。記者王駿杰／攝影
林智堅駕駛轎車，從市府載著貢丸到「冰冰」家，向家人說明竹市生育津貼。記者王駿杰／攝影
林智堅駕駛轎車，從市府載著貢丸到「冰冰」家。記者王駿杰／攝影
林智堅駕駛轎車，從市府載著貢丸到「冰冰」家。記者王駿杰／攝影

新竹 林智堅 雙胞胎

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