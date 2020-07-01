桃園加碼農遊券辦抽獎被鄭文燦打槍 改補助校外教學

農委會將發行500萬張面額250元的「農業旅遊券」電子化票券，7月15日上路，桃園市政府農業局上周提加碼方案要辦抽獎活動，被市長鄭文燦打槍，經討論後於今天市政會議拍板，200萬元加碼經費直接補助學校辦理校外教學，讓在地休閒業者受惠。

桃園市農業局上周在市政會議上報告，搭配中央農遊券要加碼200萬元推出抽獎活動，還要獎勵前5名的人氣商家，希望炒熱活動刺激在地消費，但鄭文燦當時在會議上打臉農業局規畫效益不大「做給市府看」，還說「會有人為了抽獎特別來桃園嗎？」

鄭文燦當時即指示副秘書長邱俊銘協助農業局擬定新的加碼方案，事隔一周，農業局長郭承泉今天報告加碼方案，擬協請教育局動員各級學校師生，載用農遊券使用於桃園市合作業者。

另要將200萬元經費用於補助桃園市公私立幼兒園、各級國中小學校校外教學，行程至少規畫2處以上農遊場家，每班補助1萬元，預計將有200班可從事農事體驗，至於教育局本規畫13條校外教學遊程，將再納入農遊券的合格商家名單，提供給公私立幼兒園和各級學校有更多選擇，嘉惠在地休閒業者。

鄭文燦認為將原本規畫的抽獎改直接補助，讓校外教學搭配農遊券使用效益更大，除了戶外教學還有暑期營隊都能運用此校外教學方案，至於各社區發展協會或志工團體旅遊在不影響市府補助的前提下，也能並行。