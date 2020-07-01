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桃市推住1晚免費玩1天啟動 業者加碼最高3000送9000
疫情趨緩，交通部安心旅遊補助今天起跑首日，桃園市府觀旅局順勢推出「桃園旅宿住1晚、次日免費1日遊」，歡迎大家來桃園住宿、旅遊，桃園市旅館公會理事長今天上午表示，桃園各旅宿、飯店為配合市府推出住1晚次日免費遊方案，各飯店均推出各自優惠方案，吸引旅客來桃園住1晚、免費玩1天。
為配合「桃園旅宿住1晚、次日免費1日遊」方案，住都飯店推出1泊2食方案，只要遊客住1晚，該飯店免費提供早、晚餐或早、午餐；桃園福容飯店推出訂房2人成行，免費贈送雙人烤鴨套餐、價值1400元，7月15日起使用三倍券3千元，加碼贈送9千元抵用券。 另外，大溪笠復威斯汀度假酒店即日起推出「夏浴野奢樂」一泊三食SPA野餐主題套房。
桃園市府觀旅局表示，今天起入住桃園合法旅宿1晚，贈送隔日免費1日遊行程，內容包含接駁點往返景點交通、2處景點參訪、1處觀光工廠體驗及五星飯店安心餐盒等，通通免費，名額有限，歡迎現在來桃園旅遊玩樂。
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