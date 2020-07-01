桃園市平鎮游泳池及周邊運動設施老舊 爭取室內球館

桃園市平鎮高雙路底的平鎮游泳池、網球場及籃球場已3、40年未修，球場舖面殘破、泳池建築鋼筋外露，加上網球場使用率低又怕噪音擾鄰，市府雖已編列890萬元要整修球場舖面及照明設施，但是地方上認為光整修難滿足使用需求，市府在議會要求下也暫緩招標。

市議員黃敬平上午表示，昨天與會議長邱奕勝、高雙里長袁鳳珠會勘現場，建議平鎮市立游泳池周邊運動設施朝室內羽毛球館、風雨（籃）球場及游泳池等複合式微型室內運動中心方向改建，因此暫緩經費發包執行招標，等下周一邀集在地議員與市府相關單位開會討論評估後，做出結論再由市長決定能否擴大整建範圍，新建場館設施的運動項目要能更普及和不受天候影響，進而提高使用率，嘉惠更多愛運動的鄉親。 平鎮游泳池外的籃球場破損，議長邱奕勝等人認為應該新建室內場地。平鎮游泳池老舊，室內已見油漆剝落。圖／黃敬平議員服務處提供