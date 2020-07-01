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通霄鎮民代表、通灣里長補選號次抽籤結果出爐

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮通灣里長、鎮民代表第4選舉區補選將於7月11日舉行投票，苗栗縣選委會發布選舉時的防疫措施。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣通霄鎮通灣里長、鎮民代表第4選舉區補選將於7月11日舉行投票，苗栗縣選委會發布選舉時的防疫措施。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣通霄鎮民代表第4選舉區、通灣里長補選將於7月11日上午8時至下午4時舉行投票，今天上午在通霄鎮公所3樓禮堂完成候選人抽籤，第4選舉區鎮民代表補選候選人號次依序為1號温泳建、2號陳妤蓉、3號黃啟森、4號鄭淑敏，通灣里長候選人號次依序為1號陳中山、2號温李朝。

苗栗縣選委會指出，本屆通霄鎮民代表洪文祥、通灣里長黃美惠病故，鎮民代表第4選區、通灣里長因出缺辦理此次補選。

苗栗縣選委會總幹事彭基山表示，這次補選共設置7個投開票所(含通灣里2處)，第4選舉區鎮民代表補選選舉人數6011人、通灣里長補選選舉人數2154人；11日投票當天依中選會規定選舉人投票或參觀開票時都應配戴口罩，當天將在投票所外設置簡易檢疫站，選舉人有發燒症狀，應登記姓名與聯絡電話，如有發現居家隔離、居家檢疫者或疑似嚴重特殊傳染性肺炎案例，將通報苗栗縣衛生局處理；另外觀看開票程序的民眾都應登記姓名、聯絡電話，有發燒症狀者，不得進入。

苗栗縣 投票

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