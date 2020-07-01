疫情中斷獎金收入 肯亞長跑好手獲援大讚台灣人

來自肯亞的托瑪士來到台灣2年多，原靠著路跑比賽獎金賺取生活費及學費，但武漢肺炎疫情爆發後，路跑競賽取消或暫緩，所幸有人發動募款讓他度過難關，直呼「台灣人很好」。

現年36歲的托瑪士（Thomas Muli）今天表示，2018年來到台灣在國立聯合大學華語中心學習中文，2年多來，都是藉由參加路跑比賽賺取獎金，做為學費及生活費，甚至還可以把多餘的獎金寄回肯亞資助家人。

但武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發後，今年初開始台灣幾乎所有路跑賽事紛紛取消或暫緩，托瑪士不但沒錢繳學費，連生活都陷入困境。所幸有人發動募款，讓他能繳交註冊費。

另外，他想到跑步時穿著台灣製造的跑步襪十分舒適，於是前往苗栗縣竹南運動公園賣起3雙新台幣100元的襪子，維持生活開銷。

托瑪士曾經在肯亞跑出全馬2小時18分03秒、在法國跑出半馬1小時07分09秒的最佳成績，去年也在台灣拿下2019「神岡馬」及日月潭馬拉松冠軍。有民眾得知後，想請他當教練陪跑，以解決托瑪士的生活所需。

托瑪士指出，在肯亞還有父母、哥哥及妹妹，目前賣襪子只是緩兵之計，未來仍需回國幫助家人，因此希望疫情逐漸趨緩後，各項路跑賽事盡快恢復舉辦，讓他能持續贏得獎金，完成學業。

不過，這段期間，他深深感受到台灣民眾的熱情與好客，托瑪士忍不住豎起大拇指表示，「台灣人很好」。