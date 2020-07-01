竹市勞工創新職能課程 即日起受理報名
竹市勞工大學專業職能學苑又來了！新竹市政府整合清大、交大、元培、中華及玄奘5所學校師資，推出五類創新職能課程，涵蓋平面設計、程式設計課程開發、觀光策展、創意創新創業及身心調理等領域，共計100個場次，完全免費，即日起受理報名，額滿即止，8月1日起開課。
勞工處長黃錦源說明，今年市府為青年勞工規劃的職涯活動非常多樣豐富，包括職涯推廣講座、職場體驗或企業參訪活動，共計超過150場次。市府每年投入在促進青年就業的資源超過1000萬元，讓青年的就業競爭力不斷升級、發展自己的斜槓人生。
黃錦源指出，今年度的專業職能學苑課程所涵蓋的領域相當廣泛，包括由交大推出的「基礎設計工具與流程系列課程」，透過Photoshop、Illustrator、PowerPoint等設計軟體教學，建構學員基礎設計思維；中華大學的「觀光會展活動課程」，提供專業展覽規劃與市場行銷技法的全面解析；玄奘大學開設「創意、創新、創業課程」，幫助學員了解創業前應具備的相關知能；元培醫大的「芳香療法系列課程」提供芳療技法及產業的初步知識，除可自我保健外，亦可培養第二專長；清大因應12年國教新課綱所推出的「AI人工智慧主題課程」，將帶領學員體驗目前全球熱門之AI人工智慧教材，特別適合有志朝向文教事業就業或創業者。
黃錦源表示，市府去年首創與竹市的五所大學合作，共同打造一系列多元又創新的專業職能課程，一推出即好評不斷，計有2627人次熱烈參與。本年度五大職類課程自8月1日起陸續開課，課程時間多規劃在假日或平日晚間，即日起開放報名，沒有資格限制，各班名額有限，額滿即截止報名，歡迎有興趣的市民快把握機會加入共學行列，為自己的職場競爭力加分。
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