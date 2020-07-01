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擴大急難紓困受理截止 桃園發出逾6億元紓困金

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
擴大急難紓困方案受理至6月底截止，桃園市政府統計，共受理5萬8659案、核定金額6億349萬5千元，市長鄭文燦今天主持市政會議特別感謝各區公所社會課與社會局人員辛勞，市府將加倍發放作業費致謝。記者張裕珍／攝影
擴大急難紓困方案受理至6月底截止，桃園市政府統計，共受理5萬8659案、核定金額6億349萬5千元，市長鄭文燦今天主持市政會議特別感謝各區公所社會課與社會局人員辛勞，市府將加倍發放作業費致謝。記者張裕珍／攝影

擴大急難紓困方案受理至6月底截止，桃園市政府統計，最後2天都湧入一、兩千人到13區公所送件，1個多月累計共受理5萬8659案、已核定5萬5489案、核定率94.60%、申請通過率77.59%、核定金額6億349萬5千元，市長鄭文燦今天主持市政會議特別感謝各區公所社會課與社會局人員辛勞，市府將加倍發放作業費致謝。

鄭文燦說，部分申請擴大急難紓困案件不符資格被淘汰，主要是因為家庭平均每人每月生活費「超過」當地每人每月最低生活費2倍，或是領有其他保險或津貼等，區公所審查時依據各人情況不同，發放1到3萬元不等紓困金，桃園市迄今發出6億餘元，和他當初預估相差不多，若民眾對申請結果有疑義，也可提出複查需求，沒有問題。

桃園市政府社會局統計，擴大急難紓困方案自5月6日起受理申請，第一周申請最熱絡，曾創下單日申請4714件紀錄，之後逐漸趨緩每天都不到千件，端午連假過後的上班日又有明顯增加，6月29日申請1277件、6月30日申請2888件，累計5萬8659案。

鄭文燦也認為，此次政府推動擴大急難紓困方案是成功的，第一線社會課人員透過審查發掘出不少具備福利資格的弱勢民眾，中低收與低收入戶大約增加兩千多人，部分是中低收入戶轉為低收入戶者，可獲得政府更多福利協助，感謝公所人員辛勞努力，中央已核定每件紓困申請案200元作業費，市府會再加發200元作業費給予肯定。

鄭文燦 低收入戶

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