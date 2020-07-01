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教學文／振興三倍券超商預購30秒搞定 收到簡訊這樣才能領

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不是詐騙！ 桃園加碼500元電子旅遊券 4萬人收中獎簡訊

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府自行加碼的500元電子旅遊券則有15萬3041人登錄，中籤率26%，抽籤結果則在昨晚出爐，4萬名幸運兒陸續收到中獎簡訊。記者張裕珍／翻攝
桃園市政府自行加碼的500元電子旅遊券則有15萬3041人登錄，中籤率26%，抽籤結果則在昨晚出爐，4萬名幸運兒陸續收到中獎簡訊。記者張裕珍／翻攝

桃園市政府刺激振興推出500元電子旅遊券，累計15萬3041人登錄參與，抽籤結果昨晚出爐，中籤率26%，4萬名幸運兒每人能領到500元電子旅遊券可前往指定店家消費，市府觀旅局指出，昨晚陸續發送簡訊給中籤者，由於4萬組數量大，已在今早10點全數發送完畢，部分民眾若擔心被釣魚簡訊詐騙，建議上活動官網http://tourcash.tycg.gov.tw/check/result查詢是否中籤，即可放心點開簡訊。

桃園市長鄭文燦昨晚開直播，在政風單位的監驗下，用電腦系統陸續抽出4萬名幸運兒，獲獎者在收到手機簡訊後，依指示步驟取得電子旅遊券QRcode，鄭說，原設定1萬名中獎名額太少，他加碼至4萬組，各旅宿店家陸續推出加碼優惠，相信可吸引更多遊客。

桃園市電子旅遊券活動自6月22日開跑至前天晚上截止登錄，登記資格為持有桃園市民卡者上網登錄手機、市民卡號等資料參與，總計收到15萬3041筆，不少桃園市民也把握抽獎活動機會紛紛申辦桃園市民卡，這段期間辦卡量也比平常多出1萬1932張。

昨天晚上抽籤結果揭曉，活動廠商持續發送簡訊給中籤者，由於數量龐大，原則一路發至昨晚12點，今天早上持續發送，不少桃園市民已經陸續收到中獎簡訊，市府觀旅局指出，點入簡訊連結再輸入密碼，即日起至9月底前可到指定店家消費折抵，合作店家可上桃園電子旅遊券活動官網查詢，目前約有300家店家加入，持續招募中。

桃園電子旅遊券可一次折抵500元，也可以分次、不同店家折抵。但使用一次且一經使用，則無法再次使用（恕不找零、兌換現金，一經使用亦不退款），觀旅局提醒，電子旅遊券使用方式認券不認人，請妥善保管中獎簡訊連結及密碼，以免損失權益。

觀旅局長楊勝評說，交通部觀光局7月起也推出安心旅遊自由行方案，民眾可登入台灣旅宿網安心旅遊專區登入基本資料，上傳身分證件並向參與方案的旅宿業者訂房，即可折抵房價最高1千元，目前桃園約有162家旅宿業者參加，比例約55%。

幸運兒 直播 詐騙

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