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入住桃園旅宿送免費1日遊 今起開放預約限量5千名
疫情趨緩國旅大爆發，交通部觀光局「安心旅遊」今天起優惠補助起跑，桃園市政府加碼於7到9月推出「桃園旅宿住1晚，次日免費1日遊」好康活動，即日起入住桃園轄內合法旅宿一晚，隔天即可免費參與桃園一日遊行程，內含交通接駁、2處景點參訪與1處觀光工廠DIY體驗、五星飯店餐盒，每條路線滿6人就成行，即日起開放預約，限額5千人次，觀旅局目標搶攻國旅市場大餅，帶動在地旅宿住房率。
「桃園住一晚送一日遊」優惠方案已經定案，總共規畫7條路線，分別為復興、大溪、龍潭、楊梅、新屋、青埔、八德等涵蓋山海與都會區路線，舉例選擇復興線可前往魔幻豆子主題館體驗香菓DIY，接著轉往小烏來園區與角板山園區，選擇青埔現則可走訪卡司蒂菈樂園體驗糕餅DIY，接著到華泰名品城再到高鐵探索館遊玩，每條遊程路線都包含2景點與1觀光工廠，帶你免費遊桃園。
市府觀旅局指出，7條特色路線原則每條路線6人以上成行、上限80人，周一到周四每天固定1條路線，周五有2條路線選擇，周六、日則有3條路線選擇，7月1日至7月26日周一復興線、周二大溪線、周三龍潭線、周四楊梅線、周五新屋與青埔線、周六八德、青埔與楊梅線、周日為八德、新屋與龍潭線，9月底前每3周輪替路線一次。
觀旅局指出，只要民眾7到9月預定桃園合法旅宿，訂房成功可獲得旅宿業者提供免費一日遊報名連結，但記得須在入住前2周起至最晚3天前的中午12點預約，例7月10日入住，7日中午前要完成預約，並須保留住宿憑證或單據加上飯店蓋章認證，即可作為一日遊憑證出團，但不得轉讓、折現，活動詳情可洽03-4516459黃小姐或高小姐。
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