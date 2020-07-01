人美心美 苗縣議員徐筱菁發起每天省1顆蛋錢助弱勢

苗栗縣僅有一家庇護工場「和宸企業社阿昌清潔庇護工場」，苗栗縣議員徐筱菁關心，發起婆婆媽媽「減菜錢助弱勢、送愛心」活動，呼籲每天省1顆雞蛋錢，購買庇護工場衛生紙、日用品，送到偏鄉弱勢家庭，不僅支持身心障礙朋友就業也做愛心。

阿昌清潔庇護工場有6名身障員工，他們除了承接清潔工作，也包裝衛生紙鋪貨到中油公司加油站「加油加愛心」供兌換，盈餘挹注訓練，並幫忙獨居老人打掃環境「用愛找回尊嚴」計畫，徐筱菁在縣議會總質詢關心，並利用到社區等場合，發起「減菜錢助弱勢、送愛心」活動獲得回響。

徐筱菁說，1包衛生紙從身障朋友包裝到服務獨居長輩，現在還可以幫助弱勢家庭，只要每天省1顆雞蛋的菜錢，衛生紙別具意義，不只是衛生紙而已。

阿昌清潔庇護工場場長劉詩詣表示，先前發放一些日用品給清寒長輩時，也常遇到弱勢家庭孩童一起領用，心中很不捨，徐筱菁「減菜錢助弱勢、送愛心」行動，撐起愛的保護傘，庇護工場不僅獲支持，也可以一起盡心力，員工都覺暖心。

此外，苗栗縣政府勞動及青年發展處今年核准阿昌清潔庇護工場，可再增加7名身障員工，工作內容清潔及包裝衛生紙，目前身障就業還有名額，可以向苗栗縣政府職業重建窗口或阿昌清潔庇護工場報名，歡迎身障朋友一起加入阿昌清潔庇護工場行列。