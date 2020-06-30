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影／桃青年設計居家製肥機 家裡廚餘變「黑金」獲國際大獎

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
曾鈺婷、陳世成共同創辦環意有限公司，兩人經歷豐富理念相同，新成品獲國際設計大賽銅牌獎。記者鄭國樑／攝影
曾鈺婷、陳世成共同創辦環意有限公司，兩人經歷豐富理念相同，新成品獲國際設計大賽銅牌獎。記者鄭國樑／攝影

廚餘可以變「黑金」，桃園市青年事務局青創指揮部輔導團隊成員環意公司，以創意實踐環保，致力廚餘零廢棄研發「RE Green 居家製肥機」，讓人人都能在家輕鬆把廚餘變有機肥料，進而用於種植有機健康綠色植栽，達到資源循環，打造綠色健康快樂的生活，居家DIY自製盆栽肥料變得超簡單。

「RE Green 居家製肥機」獲得今年在義大利舉辦的國際設計大賽銅牌獎殊榮，研發成品明天（7月1日）在嘖嘖募資平台上架有優惠套裝包。

環意有限公司營運長曾鈺婷表示，新開發的「RE Green 居家製肥機」與專利酵素包，主打簡單3步驟就能在家有效利用剩餘食物，只要4周即可生成有機肥，沒有傳統堆肥需花費較長時間且過程中還會有惡臭與蟲的問題。團隊歷經一年不斷實驗，將生廚餘轉變成極富營養的黑金土，產品設計主打環保不插電、全回收，酵素包不論生熟廚餘都可以分解。

環意有限公司成立於107年，由曾鈺婷與陳世成共同創辦，兩人經歷豐富理念相同，陳世成有12年的產品研發經歷，曾鈺婷有11年環境工程經歷，並取得許多相關領域的專業證照。他們看見地球環境日益嚴重，希望能以專業與經歷貢獻社會，公司朝B型企業與社會企業方向實踐，帶動對環境友善的生活態度。

有感於青年創業不易，資源無法整合的困苦與艱辛，曾鈺婷感謝青年局投注許多創業資源輔佐新創企業，環意團隊108年3月進駐青創指揮部，期間不僅受輔導媒合桃園市的大學產學合作，還有國內外參展機會作市場前測與行銷、參與創業競賽及申請中央與地方政府資源補助的業師輔導，更在去年至美國舊金山TechCrunch新創展參展。

青年事務局表示，環意團隊進駐青創指揮部期間，積極參與輔導培育、參展曝光，青創指揮部並協助開辦累積超過500人次參加的環保講座及體驗課程，未來更將持續輔導團隊申請補助資金，媒合募資所需國內外行銷媒體資源及異業產業合作通路，推廣環境永續發展，使全球共創綠色生活。

「RE Green 居家製肥機」磨碎廚餘添加自製酵素後，轉換成盆景用的肥料土壤。記者鄭國樑／攝影
「RE Green 居家製肥機」磨碎廚餘添加自製酵素後，轉換成盆景用的肥料土壤。記者鄭國樑／攝影

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