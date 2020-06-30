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窗外就是稻田美景 桃園八德一號社宅7月1日開放申請
桃園市八德區八德一號社宅7月完工，總計提供418戶，將自7月1日至起7月21日開放申請，9月抽籤、看房，最快11月就可入住，市長鄭文燦今天陪同內政部長徐國勇前往視察。
鄭文燦表示，八德一號社宅的租金，將依據住戶收入及房型坪數區分為5級，最低每月租金為4600元，希望充分反映市民的負擔能力，並保障居住權益，由於社宅的需求量高，未來仍有很長遠的路要走，期望社宅成為進步社會的住宅選項。
鄭還提到，八德是他的故鄉，他對八德有很深的了解與感情，現在八德地區人口已超過20萬人，會把握時間積極推動各項建設。他補出，目前八德地區規畫興建3處社宅，八德一號社宅位於八德擴大都市計畫區內，總工程經費約15.1億，打造地上18層、地下3層建物，地點也鄰近未來的捷運綠線G01站，交通便利；八德二號將於今年9月落成；八德三號社宅則預計111年完工。
鄭文燦指出，桃園自升格後積極推動社宅政策，依據先前中路二號社宅經驗，申請者中籤率約僅11%，顯示社宅供給量不足，因此規畫興建24處社會住宅，分別為桃園5處、八德3處、中壢4處、蘆竹5處、楊梅1處、平鎮1處、大園2處、龜山2處及大溪1處，共約7200戶，進一步更將成立社宅服務中心，將八德一號、中路二號、蘆竹二號等社宅納入管理，希望提高居住品質。
一同視察八德一號社宅的內政部長徐國勇表示，感謝鄭文燦保留5%的八德一號社宅名額，優先開放警消同仁申請，讓警消同仁深刻感受到市府的支持，內政部將全力支援市府的各項建設計畫，更稱讚八德一號社宅在安全等方面媲美豪宅水準。
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