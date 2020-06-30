聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗縣、基隆市議會締盟 台灣議政發展立里程碑
苗栗縣議會議長鍾東錦、基隆市議會議長蔡旺璉今天代表，在苗栗縣議會簽訂兩會友好交流合作協定書，地方議會締盟姊妹是地方議政頭一遭，兩會期許深化雙方合作交流，締盟是一小步，議政發展的一大步，並起示範作用。
苗栗縣、基隆市議會友好交流合作協定書，項目包括雙方方本於資源共享、合作互惠原則，以推動兩地文化、體育、觀光及產業發展等交流為共同目標；雙方應努力加強議政經驗交換，積極參與雙方活動，鼓勵進行各項交流活動與互訪。
締結儀式今天在苗栗縣議會多媒體簡報室舉行，鍾東錦蔡旺璉代表簽訂，苗栗縣長徐耀昌並到場觀禮，見證兩會交換會旗，鍾東錦表示，基隆市、苗栗縣各有特色，未來會鼓勵縣民多多到基隆市觀光旅遊，而苗栗每個鄉鎮市各有特色、景點及美食，也歡迎基隆市民到苗栗深度旅遊。
蔡旺璉說，「我們友誼締盟的一小步，將是台灣議政發展的一大步」，兩會締盟是台灣議會交流的初體驗，沒有前例可循，必須在摸索中創立新的模式，但初體驗也有迷人之處，創新帶來的成就感，也是台灣議政發展新的里程碑，為後疫情時代注入活水。
他指出，新冠肺炎疫情期間，議長、副議長聯誼座談會暫停，因此有合辦第1、2次聯誼會發想，兩會合作7月14、15日在苗栗縣辦理，也為台灣議政超前部署，創新議政交流合作的先例，全國議堂都在看，希望能夠起示範作用，帶動締盟的風潮，兩會友好交流合作事項具體化並延續到永遠。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言