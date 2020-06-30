苗栗縣、基隆市議會締盟 台灣議政發展立里程碑

苗栗縣議會議長鍾東錦、基隆市議會議長蔡旺璉今天代表，在苗栗縣議會簽訂兩會友好交流合作協定書，地方議會締盟姊妹是地方議政頭一遭，兩會期許深化雙方合作交流，締盟是一小步，議政發展的一大步，並起示範作用。

苗栗縣、基隆市議會友好交流合作協定書，項目包括雙方方本於資源共享、合作互惠原則，以推動兩地文化、體育、觀光及產業發展等交流為共同目標；雙方應努力加強議政經驗交換，積極參與雙方活動，鼓勵進行各項交流活動與互訪。

締結儀式今天在苗栗縣議會多媒體簡報室舉行，鍾東錦蔡旺璉代表簽訂，苗栗縣長徐耀昌並到場觀禮，見證兩會交換會旗，鍾東錦表示，基隆市、苗栗縣各有特色，未來會鼓勵縣民多多到基隆市觀光旅遊，而苗栗每個鄉鎮市各有特色、景點及美食，也歡迎基隆市民到苗栗深度旅遊。

蔡旺璉說，「我們友誼締盟的一小步，將是台灣議政發展的一大步」，兩會締盟是台灣議會交流的初體驗，沒有前例可循，必須在摸索中創立新的模式，但初體驗也有迷人之處，創新帶來的成就感，也是台灣議政發展新的里程碑，為後疫情時代注入活水。