影／您捐一份我們加碼一份 苗栗在地店家向醫護致敬

苗栗市8間在地店家為感謝新冠肺炎疫情期間醫護人員的辛勞，最近共同發起「您捐一份，店家加碼再捐一份」活動，共募集了450份點心、飲料、餐盒、食材，今天上午將所有物資捐贈給大千綜合醫院，向醫護人員表達敬意。

活動參與的店家包括老家生活苗栗店、品園自助餐、Buffett古巴三明治、食當包點心鋪、易家古早味蛋餅、禾心農農場、東海咖啡、David House，其中許多都青創產業，藉著這次活動感謝醫護人員的辛勞，也希望傳達暖心的祝福與鼓勵。

8間店家的代表林志學表示，疫情期間看到許多醫護人員堅守崗位、不辭辛勞地照顧病人，讓他們非常感動，因此發起這次活動，要把對醫護人員的感謝化為行動；捐贈的物資多為各店家特色產品，包括老家的經典布朗尼、品園的精緻雙主菜便當、Buffett古巴三明治的芋頭餅、食當包點心舖的客家大肉包、客家福氣包、媽媽包、易家的原味蛋餅、禾心農的新鮮蔬果、東海的卡布奇諾，還有David House的鹹檸檬蘇打，為醫護人員打氣加油。

大千綜合醫院院長徐千剛表達感謝，他強調疫情期間醫護同仁相當辛苦，臉上都可見到被防護口罩壓出的印記，苗栗縣能維持本土零確診，醫護人員功不可沒，縣內許多民眾常透過不同方式，不斷地給予醫護人員鼓勵，讓他們非常感動，這次捐贈物資的8間店家都是苗栗在地青年努力經營，發展出具特色的店家，他們的用心值得肯定。