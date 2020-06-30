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南勢社福館樂活學堂開學 多功能空間滿足老中青三代

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市南勢社會福利館4樓爺奶專屬的樂活學堂今正式啟用，林智堅挽起袖子，利用南勢最有名的米粉為年長者下廚。記者王駿杰／攝影
新竹市南勢社會福利館4樓爺奶專屬的樂活學堂今正式啟用，林智堅挽起袖子，利用南勢最有名的米粉為年長者下廚。記者王駿杰／攝影

新竹市南勢社會福利館4樓爺奶專屬的樂活學堂今啟用，除了音樂教室、電腦教室、多功能舞蹈教室，還有廚房餐飲小食堂，更具長照據點功能，要讓南勢年長者「當自己家」來上課交朋友，市長林智堅說，南勢社福館投入6千萬元重建，涵括里民活動中心、公共托育家園、北區親子館的多功能空間，要全方位照顧老中青三代。

今天南勢社福館4樓樂活學堂啟用，林智堅挽起袖子，利用南勢最有名的米粉為年長者下廚，和南福長青會理事長林桂花、新竹市米粉商業同業公會理事長鍾淑鈴、南勢在地媽媽共同舉辦米粉入厝趴。

林智堅說，南寮社福館前身是南勢里集會所，使用超過40年，空間老舊狹小，為打造全年齡層都能使用的民眾空間，市府投入超過6000萬元重建，1樓為里民服務中心、2樓為公共托育、3樓為親子館、4樓則專屬年長者，滿足三代需求。

勢社福館重建後，2樓有竹市第一家公共托育，4樓就為年長者打造樂活學堂，空間採無障礙設計，還有電腦教室、學習木箱鼓的音樂教室等，不僅照顧幼兒，也服務長者，7月也將開辦專屬長者多元學習課程，讓年長者持續學習。

市府社會處表示，南勢地區過去很少有年長者可聚集、學習課程的場地，近年又有許多年輕族群遷入，南寮社福館就能一次全方位照顧老、中、青三代，7月將開辦「高年級俱樂部」課程，8月也將開辦長照C據點，讓在地年長者有更完善的日間照顧服務，滿足長輩多元學習、休憩與照顧需求。

為豐富年長者生活，市府2017年推出高年級生俱樂部課程，包括木箱鼓班、爵士樂團班、街舞班等，過去僅在東區龍山，今年將擴點到北區， 預計在7月13至17日受理報名，7月底開始上課，歡迎年長者一起參與，打造豐富多元的幸福生活。

林智堅 托育 新竹

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