橫山青年里山創生基地揭牌 望重現在地客家慢活文化

為鼓勵新竹縣橫山鄉在地青年及居民參與社區營造，客委會補助成立青年駐地工作站，希望透過回鄉在地青年的引領下，推動整個社區再造新風貌、傳承老傳統，也凝聚居民向心力，希望因此重現如日本里山之美一般，慢食、漫遊、慢活的在地文化、橫山之美。

參與這次駐地青年計畫的陳宜偲表示，自己從小在橫山九讚頭長大，後來到了台北待過一段時間就學、就業，但每次回到橫山的老家，都會發覺這邊保有一種純樸的客庄生活，為了不讓記憶中阿婆的美味手藝失傳，才會在30歲那年毅然決定回鄉成立「晌午粄食」這樣傳統的客家米食廚房。

今天上午揭牌的橫山青年駐地工作站「橫山喜事」，是在客委會輔導推動下成立，由客委會及橫山鄉公所共同補助340萬元經費，希望能吸引青年回鄉，讓在地青年有空間能討論、找到更多相同理念，為橫山鄉的發展創造不一樣的年輕面貌，也傳承在地文化。

橫山鄉長張志弘認為，橫山鄉有著豐富天然資源，蘊藏著客家人「靠山吃山」的生活智慧，此處過去是採茶重鎮，也是台灣水梨的發源地，但後來橫山梨的名氣逐漸被高接梨蓋過，橫山也因此逐漸走向沒落。

張志弘還表示，期盼藉著駐地青年進駐後，將橫山鄉的產業與生活文化重新與世界聯結，尤其今天揭牌的青年工作站鄰近橫山車站，是橫山地區重要的商業貿易所在，駐地工作站前身的「吉豐碾米廠」更是橫山庄居民重要的生活場域，早年也是台灣水梨苗的主要供應基地，深具歷史意義。