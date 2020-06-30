擴大急難紓困最後一天 台東迄今已核定3989案

衛福部擴大急難紓困申辦作業今天截止，台東縣目前申辦人數4826件，已核定3989案，核發金額4千餘萬元。縣府社會處提醒有需求的民眾請把握最後申辦時限，到今天下午5點止。

縣府社會處陳淑蘭表示，尚未辦理的民眾把握時間，持相關資料到鄉鎮公所辦理，全縣16個鄉鎮市今天民眾申辦人數不多，主要都已申辦的差不多，加上振興三倍券將發放。

她提醒，擴大急難紓困1戶以1人申請為限，有加入軍、公、教、勞、農保等社會保險者則不具申請資格，領有其他政府機關紓困相關補助、補貼者也不能申請。

另振興三倍券發放弱勢，台東縣首波發放人數共計18555人，發放金額1千8百55萬5000元，預計7月6日由中央直接匯金融機關入民眾帳戶。