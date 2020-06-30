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罷免王浩宇總部成立 王浩宇：尊重公民權利

中央社 / 桃園30日電

罷免王浩宇」總部今天在桃園市中壢區成立，活動領銜人唐平榮首度現身表示，希望大家關注公民運動的價值，不要抹黑或揣測背後政治動機。民進黨桃園市議員王浩宇則表示尊重。

公益傳播基金會執行長也是活動領銜人唐平榮表示，今天是以個人身分參與活動，身為孩子的家長，看見王浩宇操作族群對立，造謠抹黑打擊政敵，因此在去年3月就成立罷免王浩宇粉專，目前全台成員已有6萬多人，並從今年6月起發動罷免行動，至於所需經費則會透過募資平台來募集。

唐平榮聲明，他不參選任何職務，這是一場無任何政治目的公民運動，也與前高雄市長韓國瑜被罷免無關，希望大家關注運動的價值，不要有過多的抹黑或揣測背後的政治動機。而現場也有台灣民眾黨及時代力量成員以個人立場到場聲援。

唐平榮指出，中壢區約有31萬多人的公民數，第一階段依公職人員選舉罷免法規定需有3100多份提議人名冊，團隊至今已收集5000多份，將持續收集並預計在7月底前送出。

唐平榮說，第二階段將在8月到9月中旬進行，依規定需有3萬1000多份連署書，團隊預計募集8萬份，最後希望在12月25日前舉行罷免投票，並衝出10萬張同意票，在王浩宇第2任議員任期滿2年前罷免下台。

中壢區信義里里長邱仁德表示，他和王浩宇有親戚關係，王浩宇要稱他為表叔，雙方家族都是基督教家庭，但日前看到王浩宇在網路張貼一張褻瀆上帝的照片而被引爆怒火，認為王浩宇的人格有問題，再加上團隊的觀念及理念相近，所以就結合起來一起進行罷免行動。

對於「罷免王浩宇」總部成立及運作，王浩宇表示，罷免屬於公民的權利他予以尊重，但是對他來說，作為一個議員，他現在的工作是把議員的工作做好，努力關心中壢，相信中壢民眾會看見他的努力。

王浩宇 罷免

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