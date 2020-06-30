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南庄苦花潭連假爆人潮 部落怒吼：美麗山谷不是垃圾場

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布端午節連假湧現遊客，卻留下大垃圾，居民清出一大堆。圖／高聖光提供
苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布端午節連假湧現遊客，卻留下大垃圾，居民清出一大堆。圖／高聖光提供

網路推波助瀾，苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布端午節連假湧現遊客，部落與苗栗縣政府消防局卻開心不起來，部落怒吼美麗山谷不是垃圾場，消防局則擔心戲水安全，部落會議近期將開會，如果遊客缺乏公德心，不排除封閉苦花潭。

南庄鄉風美溪苦花潭瀑布隱身美麗山林中，水質乾淨清澈，瀑布約有2層樓高，一些民眾從瀑布頂一躍而下到潭水中，影像近來不斷在網路散播，成了爆紅秘境，端午節連續假期吸引大批遊客，卻留下塑膠袋、寶特瓶等大批垃圾，居民高聖光看不去，連日來動員家族撿拾，光是人力可以到達的，垃圾就有1小貨車。

部落居民都憤慨，高聖光指出，希望遊客要有公德心，漂亮的苦花潭，到處是垃圾，看了很心痛，以後如果再有垃圾那就封閉開會討論，「這美麗的山谷不是垃圾場！」愛地球、愛海洋、愛山林是人類應有的責任，請勿亂丟垃圾。

苗栗縣議員楊文昌表示，連假各地觀光景點人潮洶湧，似乎看到了觀光休閒產業的復甦，但部落期盼的榮景未如預期，看到的是外地遊客缺乏公德心，短視的隨地亂丟垃圾， 並在通往「風美溪苦花潭」 產業道路隨意路邊停車，造成許多的交通事故，居民有共識如果沒有改善，將不排除封閉通往苦花潭的路。

楊文昌說，部落會議也曾議決鹿場國小舊址是傳統祭典、教育及文化等場域，經南庄鄉公所2017年12月公告禁止露營、停車及越野車競技；苦花潭部分，今年7月部落會議將會有所因應討論。

苦花潭瀑布湧現遊客，消防局第三大隊則憂心忡忡，第三大隊指出，通往苦花潭的產業道路有公告禁止溯溪、戲水的公告，但遊客視若無睹，尤其是跳水危險性更高，產業道路又狹窄，救援有困難度，要請遊客三思評估安全。

苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布端午節連假湧現遊客，卻留下大垃圾，居民清出一大堆。圖／高聖光提供
苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布端午節連假湧現遊客，卻留下大垃圾，居民清出一大堆。圖／高聖光提供
苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭有民眾從瀑布頂一躍而下，消防局擔心安全。圖／高聖光提供
苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭有民眾從瀑布頂一躍而下，消防局擔心安全。圖／高聖光提供
苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布端午節連假湧現遊客，卻留下大垃圾，居民清出一大堆。圖／高聖光提供
苗栗縣南庄鄉鹿場部落風美溪苦花潭瀑布端午節連假湧現遊客，卻留下大垃圾，居民清出一大堆。圖／高聖光提供

南庄 苗栗縣 連假

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