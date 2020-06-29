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中壢郵局搬遷至中美路 舊址老建築拆除改建新大樓

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市副市長長高安邦等人參加中壢郵局遷址活動，肯定郵局營運表現。圖／桃園郵局提供
桃園市副市長長高安邦等人參加中壢郵局遷址活動，肯定郵局營運表現。圖／桃園郵局提供

桃園市中壢郵局原本位在中山路，因為建築主體超過50年老舊已遷往中美路51號，今天舉辦新址啟用典禮，送紀念品、請吃冰淇淋場面熱鬧。郵局舊址將改建商業大樓，中華郵政斥資3.3億元預計5年後完工，要讓中壢擁有現代化、舒適、高效率的郵政軟硬體服務鄉親。

中壢郵局民國前11年成立，在中山路的郵局服務鄉親超過50年，郵局表示，承蒙民眾與用郵顧客的支持，業務和業績持續發展蒸蒸日上，為讓顧客有更舒適的用郵環境並提升服務效能，原址將重新改建規畫地下4層、地上9層的商辦大樓，已經編列3.3億元經費，明年初建造5年時間完工，將以嶄新明亮及寬敞的空間包括停車場、電影院、健身房等。

中壢郵局隸屬桃園郵局，中美路新址是租用，開幕活動以祥獅獻瑞熱鬧揭開序幕，並邀請電音三太子的專業表演，桃園郵局薛門騫局長、副市長高安邦都出席和致詞時，肯定中壢郵局過去的經營表現。

中壢郵局開幕活動期間至7月10日，凡投保壽險、購買集郵品、存簿開戶、交寄包裹或快捷郵件等業務都贈送書籤尺、印泥盒、玻璃瓶、點頭玩偶、郵愛頭巾、心花樣瓷杯及二代郵差包等限定好禮；另於臉書公開打卡開幕相關訊息即送小禮物。

中壢郵局遷往新址，7月10日前有多項好康優惠活動。圖／桃園郵局提供
中壢郵局遷往新址，7月10日前有多項好康優惠活動。圖／桃園郵局提供

郵局 中華郵政

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