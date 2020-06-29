下一步去哪？林智堅：推好人選延續優質市政他最在意

民進黨新竹市黨部召開第13屆新任黨代表大會，會中市長林智堅說，現在很多人開始關心他的下一步動向，但他個人事小，民進黨未來如何在竹市推出最好的人選，得到多數市民的認同，延續優質市政才是他最在意的事，期盼所有的黨公職先進面對2022的市長與議員選戰都能團結一致。

第13屆新任黨代表大會由主委陳建名主持，民進黨立院團總召柯建銘、林智堅、中執委鄭宏輝、議員李妍慧、鄭美娟、曾資程、施乃如、劉康彥及前議員林漢淇、吳秋穀、鄭貴元、林盈徹等人都全程參與，最後選出10位執行委員與7位評議委員，評議委員召集人部分，經在場委員推舉後一致通過，由前任主委翁枝弘擔任。

陳建名指出，他上任不到一個月已推出多項黨務新政，例如親民諮詢服務，每週邀請記帳士、地政士、律師、財經作家等專業人士為民眾提供更多元的稅務、地政、法律及理財諮詢服務。近期將推出市黨部特約商店，結合竹市百工百業提供黨員們超值的消費優惠。經過他的努力，近期市黨部已招募千名新進黨員，而市黨部臉書粉專以及IG帳號皆已全面更新，也增加了近千位追蹤人數，藉此提升不管是中央、地方執政政策、議題說明及溝通的功能。

柯建銘說，市黨部在5月底順利選出新任主委和市黨代表，本屆執評委也順利選出，這是民主化的展現，也是民進黨這30多年來堅持的基本價值；這次新任黨代表大會明顯感受到和以往不同的氛圍，這是年輕人的創意發揮，也讓整個市黨部充滿了生命力，面對未來所有挑戰，相信在陳建名新人新政的帶領下，民進黨在竹市一定可再創佳績。