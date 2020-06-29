桃鐵地下化今過關 增設5通勤站實現北桃一小時生活圈

國家發展委員會今天審議通過「桃園鐵路地下化綜合規劃案」，預計將斥資約1047億元，將桃園、中壢兩大都會區的鐵路地下化，為讓桃園往返台北更便捷，增設5個通勤站，實現北北桃一小時軌道生活圈願景。

桃園市長鄭文燦今天帶隊參加國家發展委員會第76次會議，審查「桃園鐵路地下化綜合規劃案」，會中採取專案協商確認經費負擔比例，中央負擔75%，約785.95億元，地方負擔25%，新北市及桃園市政府共同負擔總經費約261.98億元。

鄭文燦表示，這是地方政府可以負擔的範圍，將推動各項場站開發計畫挹注財政，讓交通建設與都市發展正向循環。另外，桃園市政府也同意將鐵路地下化後產生的周邊土地開發收益（TOD），依每年實際產生淨收益之75%繳回中央，挹注建設經費。

鄭文燦說，北桃一小時軌道生活圈是總統蔡英文和他的政見，希望鐵路地下化後增設5個通勤站，增加交通便捷性，不僅可讓首都台北市紓壓，也能擴大首都圈，同時桃園鐵路地下化範圍將近18公里，沿線消除掉20個平交道、8個天橋、8個地下道，更有助於都市縫合，讓桃園市的發展沒有障礙。

桃園鐵路地下化除既有桃園、內壢及中壢車站外，將增設（新北）鳳鳴、中路、永豐（桃園醫院）、中原及平鎮等5座通勤車站，路線起點在新北市鶯歌區鳳鳴陸橋北側，至桃園市平鎮區台66線南側，鐵路地下化計畫打通前後站，沿線道路將成為長18公里、寬25至40米的綠色桃園大道，縫合桃園、中壢兩大都會區。