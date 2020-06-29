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竹縣府現勘外環道路線 盼改善關西交通壅塞問題

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
縣長楊文科（右）今天率縣府團隊到現場勘查外環道路線，並聽取在地居民意見。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科（右）今天率縣府團隊到現場勘查外環道路線，並聽取在地居民意見。記者陳斯穎／攝影

新竹縣關西鎮周邊觀光景點多，假日車潮湧進市區，造成交通壅塞，為改善交通問題，縣府經多次審核及會議，決定新闢外環道路，縣長楊文科今天也率縣府團隊到現場勘查路線，並聽取在地居民意見，評估是否有微調的可能。

縣府工務處表示，目前規畫的外環道北起關西交流道匝道與118線正義路路口，沿都市計畫邊界往東南方向延伸，終點與台3線銜接，全長約2.75公里，工程經費為16.53億元，用地及拆遷補償費為4.78億元，合計21.31億元。

原先規畫道路路寬25公尺，須拆遷約8棟建築物，先前辦理地方說明會，民眾陳情後，路寬調整為18公尺，且除河道治理線內還有2棟鐵皮屋外，已無其他建物須拆遷，但附近仍有4家宗祠認為風水可能受影響，向縣府陳情，希望能再修改方案。

居住在附近的陳姓民眾也指出，原先房子受外環道新建而需拆遷，但在修正後就不需拆遷，他贊同新建外環道，雖不需拆遷，但道路從自家旁經過，還是會影響生活品質，希望路線可以再做微調。

楊文科表示，新闢外環道路規畫主要設計下交流道後，直接接上500公尺長的緩降式高架橋後，再接平面道路，希望盡量避開這4家祠堂，減少對當地影響，受影響的居民也會做好補償，盡力做到合情合理，一定可以討論出最好的方案。

關西鎮長劉德樑表示，經過縣長與民眾的溝通協調，再請工務處按照可行性評估，請道路規畫顧問公司重新修正，向中央爭取經費，期盼關西外環道能讓關西永不塞車，提升生活品質，大家一起共同努力。

楊文科 新竹 塞車

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