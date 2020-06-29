快訊

立院召開臨時會 監察院人事同意權案7月17日投票

自稱「我沒有做得很好」 侯友宜民調卻狂拿第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園免費HPV疫苗接種延長 8月底前須接種第一劑

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府衛生局考量高三應屆畢業女學生為準備升學考試，恐錯失疫苗接種機會，特別延長子宮頸癌疫苗（HPV）的接種時間，延長至8月31日。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園市政府衛生局考量高三應屆畢業女學生為準備升學考試，恐錯失疫苗接種機會，特別延長子宮頸癌疫苗（HPV）的接種時間，延長至8月31日。圖／桃園市政府衛生局提供

桃園市政府自103年推動國中女生免費接種子宮頸癌疫苗（HPV），105年起擴大開放國、高中女學生全面免費接種，女生全面免費接種，由於考量高三應屆畢業女學生為準備升學考試，恐錯失疫苗接種機會，特別延長接種期限到8月31日。

衛生局指出，自103年起推動至今已累計接種逾22萬劑疫苗，受惠女學生數達7萬8千多人，考量到許多高三生學期結束後可能忙於升學考試，決定將接種期限延後到8月31日，衛生局提醒，凡設籍桃園市的高三應屆畢業女學生（含即將升上五專四年級的專三女學生），今年8月31日前可由家長陪同至各區衛生所或合約醫療院所接種第一劑疫苗。

衛生局強調「至少完成第1劑疫苗接種」，即可享有後續第2、3劑次免費疫苗接種的服務，尚未接種HPV疫苗的女學生可把握機會，需攜帶學生證（或畢業證書）、健保卡及身分證（或戶口名簿正本）儘速接種。

衛生局長王文彥表示，接種HPV疫苗是預防子宮頸癌最簡單有效的方式，桃園市提供的疫苗共需接種3劑，接種第1劑後間隔2個月可接種第2劑、與第2劑接種間隔4個月後再接種第3劑，因3劑接種時程長達半年，應依照建議接種時程完成3劑疫苗接種，才可獲得完整保護力。

此外， 30歲以上婦女每年也可免費接受子宮頸抹片檢查的服務，母親陪伴女兒接種疫苗的同時，也別忘了攜帶健保卡幫自己安排抹片檢查。民眾如對疫苗接種有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線 1999 或防疫專線 0800-033-355 洽詢。

桃園市政府衛生局考量高三應屆畢業女學生為準備升學考試，恐錯失疫苗接種機會，特別延長子宮頸癌疫苗（HPV）的接種時間，延長至8月31日。圖／桃園市政府衛生局提供
桃園市政府衛生局考量高三應屆畢業女學生為準備升學考試，恐錯失疫苗接種機會，特別延長子宮頸癌疫苗（HPV）的接種時間，延長至8月31日。圖／桃園市政府衛生局提供

疫苗 衛生局

延伸閱讀

疫苗研發大競賽 但你別期望太大！ 抗病毒恐僅50%有效

康希諾新冠病毒疫苗 獲批共軍內部使用

疫苗研發 全球競速 台灣今秋才要人體試驗

六都最晚開放 桃園市關懷據點22日起恢復供餐

相關新聞

桃園免費HPV疫苗接種延長 8月底前須接種第一劑

桃園市政府自103年推動國中女生免費接種子宮頸癌疫苗（HPV），105年起擴大開放國、高中女學生全面免費接種，女生全面免...

竹縣推中台灣好玩卡限定版 六福村1元門票限量20組

隨著新冠肺炎疫情趨緩，且暑假將至，為搶攻國旅市場，新竹縣推出「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」電子票券，整合在地熱門景點及周...

桃園500元電子旅遊券逾15萬人登記 鄭文燦再加碼3萬份

桃園市先前加碼振興方案推出限量1萬份、每份500元電子旅遊券，活動自22日起開跑，今天早上已有逾15萬人登記，由於民眾熱...

無人機空拍苗栗之美微電影 最高獎金10萬元

民航局6月18日最新公布的無人機飛航圖資，大幅開放苗栗縣天空，縣府「乘勝追擊」，推出「苗青啟航 Youth Fly」空拍...

苗市首座公共納骨堂破土

苗栗市公所第一個公共造產納骨堂工程昨天破土，占地約1公頃，預計明年底完工啟用，有2萬5千個堂位，提供民眾身後事服務，苗栗...

竹縣動物絕育車 下鄉助浪浪

新竹縣家畜疾病防治所統計，目前縣內約有5500多隻流浪動物，家畜所從2017年起執行「3合1」方案與TNVR工作，今年3...

竹縣動保園區 明年底完工

新竹縣府將打造全新的動物保護教育園區，收容種類以貓犬為主，將設犬舍、貓舍、醫療區等，預計可收容150隻流浪動物，最快明年...

歷經5年 交大華廈都更9月開工

新竹市清交商圈、水源市場旁的「交大華廈社區」屋齡超過20年，面臨外牆老化問題，248名居民組成公寓大廈管委會，擔任都市更...

鄉親鄉情／桃市捕蜂捉蛇大隊 多數老義消

桃園市政府農業局捕蜂捉蛇大隊約有270位成員，多數是服務時間超多十幾年的老義消，支援過多場重大災難。他們說，捕蜂捉蛇不需...

今年特別熱…捉蛇件數大幅上升

夏季蜂蛇開始出沒，每年5至10月是旺季，今年天氣特別炎熱，桃竹苗地區捉蛇案件大幅上升，捕捉到的蛇類，會先檢視是否為保育類...

在地心產業／「原木狂人」林春華父子 用誠信賣木頭

桃園市蘆竹區中正北路一家「原木狂人」家具，標榜整塊原木製作家具，傳承台北艋舺老師傅3代家具工藝，如今林春華、林弘翔父子2...

桃園原住民族語教師研習 端午連假為青年教師充電

桃園市年度原住民族語教師研習端午節連續假日在私立至善高中登場，校方特別安排泰雅族、卑南族學生演唱歌謠，為始業式揭開溫馨序...

熱門新聞

國產雞肉飆天價 彰化知名雞腿飯開天窗

環狀線轉乘費時費力 民眾不愛搭

國慶焰火選在台南漁光島 4區好觀賞

別人連假出遊 他們頂著烈日接力搬走海豹岩2千公斤垃圾

超正副發言人站侯友宜身後 讓藍綠議員都緊張

超夯「死神稻草人」不見了 地主急po網想找回創作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。