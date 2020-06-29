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桃園免費HPV疫苗接種延長 8月底前須接種第一劑
桃園市政府自103年推動國中女生免費接種子宮頸癌疫苗（HPV），105年起擴大開放國、高中女學生全面免費接種，女生全面免費接種，由於考量高三應屆畢業女學生為準備升學考試，恐錯失疫苗接種機會，特別延長接種期限到8月31日。
衛生局指出，自103年起推動至今已累計接種逾22萬劑疫苗，受惠女學生數達7萬8千多人，考量到許多高三生學期結束後可能忙於升學考試，決定將接種期限延後到8月31日，衛生局提醒，凡設籍桃園市的高三應屆畢業女學生（含即將升上五專四年級的專三女學生），今年8月31日前可由家長陪同至各區衛生所或合約醫療院所接種第一劑疫苗。
衛生局強調「至少完成第1劑疫苗接種」，即可享有後續第2、3劑次免費疫苗接種的服務，尚未接種HPV疫苗的女學生可把握機會，需攜帶學生證（或畢業證書）、健保卡及身分證（或戶口名簿正本）儘速接種。
衛生局長王文彥表示，接種HPV疫苗是預防子宮頸癌最簡單有效的方式，桃園市提供的疫苗共需接種3劑，接種第1劑後間隔2個月可接種第2劑、與第2劑接種間隔4個月後再接種第3劑，因3劑接種時程長達半年，應依照建議接種時程完成3劑疫苗接種，才可獲得完整保護力。
此外， 30歲以上婦女每年也可免費接受子宮頸抹片檢查的服務，母親陪伴女兒接種疫苗的同時，也別忘了攜帶健保卡幫自己安排抹片檢查。民眾如對疫苗接種有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線 1999 或防疫專線 0800-033-355 洽詢。
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