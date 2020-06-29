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竹縣推中台灣好玩卡限定版 六福村1元門票限量20組

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
為搶攻國旅市場，新竹縣推出「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」電子票券，7月1日起正式開賣。記者陳斯穎／攝影
為搶攻國旅市場，新竹縣推出「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」電子票券，7月1日起正式開賣。記者陳斯穎／攝影

隨著新冠肺炎疫情趨緩，且暑假將至，為搶攻國旅市場，新竹縣推出「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」電子票券，整合在地熱門景點及周邊食、遊、購、行等，7月1日起正式開賣，同時推出2000組商圈消費券買1送1、限量20組1元六福村門票搶購活動刺激買氣，盼藉此吸引人潮，振興地方觀光產業。

縣長楊文科表示，以智慧科技結合觀光旅遊是時下趨勢，「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」以虛擬電子票券方式整合在地觀光，並以「景點輕鬆遊」、「達人導覽」、「交通輕鬆遊」、「主題式套票」、「經典遊程(國旅卡適用)」等5大方向規畫套裝遊程，透過QRcode電子化核銷商品落實無紙化，遊客在線上即可輕鬆購買。

為宣傳中台灣好玩卡，新竹縣政府特地邀請藝人黃子佼擔任「竹縣旅遊大使」，分享他暢遊新竹縣好吃、好玩景點，黃子佼說，近半年內他就來過新竹縣2次，到內灣、峨眉、竹東等地方遊玩，品嘗在地美食野薑花粽，欣賞峨眉湖風光、走細茅埔吊橋，但仍有好多景點還沒去過，每次來玩都覺得意猶未盡，邀請民眾一起來玩擠爆新竹縣。

交旅處表示，首波上架產品主打六福村、小叮噹科學主題樂園、綠世界生態農場、姜阿新洋樓、好客好品希望工場、合興車站等人氣景點，並與內灣及北埔商圈業者，共同發行商圈消費券；第2波產品預計在9月上架，季節性旅遊及觀光休閒農場DIY體驗產品將陸續登場，讓民眾深入體驗農村生活，探索竹縣多元風貌。

中台灣好玩卡-新竹縣限定版將在7月1日上線開賣，官網自7月1日至21日舉辦優惠大放送，除了套票買1送1、第2件5折等活動，還推出100組主題遊樂園套票1元搶購活動，另外，前300名購買指定主題套票，還贈送限量皮皮獅造型悠遊卡，活動詳細內容可上「中台灣好玩卡」官網（https://centraltw.funcard.com.tw）查詢。

為宣傳中台灣好玩卡新竹限定版，新竹縣政府特地邀請藝人黃子佼（左）擔任「竹縣旅遊大使」。記者陳斯穎／攝影
為宣傳中台灣好玩卡新竹限定版，新竹縣政府特地邀請藝人黃子佼（左）擔任「竹縣旅遊大使」。記者陳斯穎／攝影

新竹 國旅卡

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