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桃園500元電子旅遊券逾15萬人登記 鄭文燦再加碼3萬份
桃園市先前加碼振興方案推出限量1萬份、每份500元電子旅遊券，活動自22日起開跑，今天早上已有逾15萬人登記，由於民眾熱烈響應，桃園市長鄭文燦宣布「特別再加碼3萬份電子旅遊券」，登記只到今天，明天鄭文燦將親自直播抽出4萬名幸運兒。
桃園市觀光旅遊局長楊勝評表示，桃園原本加碼500元電子旅遊券，限量1萬份，目前登記人數已近15萬人，因民眾登記狀況踴躍，加上多名議員反映民意希望擴大辦理，除原先規畫的1萬份500元電子旅遊券外，鄭文燦再加碼3萬份，現共有4萬份電子旅遊券名額。
觀旅局提醒，登記申請只要今天為止，持有桃園市民卡者可上網登記，到網站填寫指定資訊後才有抽籤資格，部分長者或小孩沒手機，同一手機門號最多可登錄3次，活動網址：https://tourcash.tycg.gov.tw/。
鄭文燦於明天（30日）晚間7點半親自主持抽獎直播，抽出4萬名幸運民眾，將由系統發送電子旅遊券簡訊，獲獎者在7月1日前收到手機簡訊後，可依指示步驟取得電子旅遊券QRcode，即可前往桃園合作店家消費。
觀旅局表示，500元電子旅遊券有100元QRcode共5份，視同現金並不找零，可使用於合作店家觀光遊樂業、旅宿業（含餐飲）、商圈及觀光工廠等店家消費，觀旅局也持續招募更多合作店家，目前可消費店家近300家且持續擴大募集中，會持續招募至9月30日活動結束，歡迎店家踴躍加入。
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