無人機空拍苗栗之美微電影 最高獎金10萬元

民航局6月18日最新公布的無人機飛航圖資，大幅開放苗栗縣天空，縣府「乘勝追擊」，推出「苗青啟航 Youth Fly」空拍微電影暨智能AI大賽，其中，空拍微電影行銷苗栗之美首獎10萬元，智能闖關競速也有獎品與獎金，歡迎民眾參加。

空拍微電影大賽除了強調攝影技巧、創意與美感外，特別著重主題詮釋及腳本的故事性，希望拍攝出苗栗縣特色人文風情、生態環境、產業發展及慶典活動等，行銷苗栗之美，總獎金30萬元，即日至8月28日徵件，報名及查詢活動網址https://miaoli-fly.com。

智能闖關競速在巨蛋體育館舉行，8月1日飛競體驗趣味闖關活動，開放一般民眾參加，可獲得VR模型眼鏡，限量500份，完成5個闖關障礙關卡，可參加抽獎，獎品有咖啡機、禮券等；8月2日闖關競速大賽，4到5人組隊參加，優勝最高獎金1萬2000元，及獎狀、獎牌，即日起受理報名，網址https://pacme.asia/mlyouthfly。

縣府指出，無人機結合智能AI應用是縣府推動產業創新發展重點，運用到農業、環境監測及災害防救業務，今年更在消防局成立無人機搜救隊，「苗青啟航 Youth Fly」空拍微電影暨智能AI大賽，飛手可以大展身手，發揮巧思及創意，行銷苗栗之美，並藉由創新產業發展，吸引青年返鄉就業，此外，智能AI大賽希望增進年輕人對無人機科技應用認識，提升科技領域人才扎根。