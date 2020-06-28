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鄉親鄉情／桃市捕蜂捉蛇大隊 多數老義消

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園報導
桃園市捕蜂捉蛇大隊約有270位成員，多數是服務十幾年的老義消。 圖／桃園市農業局提供
桃園市捕蜂捉蛇大隊約有270位成員，多數是服務十幾年的老義消。 圖／桃園市農業局提供

桃園市政府農業局捕蜂捉蛇大隊約有270位成員，多數是服務時間超多十幾年的老義消，支援過多場重大災難。他們說，捕蜂捉蛇不需特殊技巧，重點是「多看多做多學」，人人都能成就一身好本領。

捕蜂捉蛇第一工作大隊負責桃園區、龜山區、八德區，曾在竹科及上市櫃公司工作的隊員潘振輝說，1995年在日本阪神碰到阪神大地震，大難不死，對消防人員深感敬畏，回台投入義消行列，曾支援過大園空難、新航空難及日月光半導體廠大火。

潘振輝表示，捕蜂捉蛇的業務不像救災那麼緊張危險，反倒像在為民服務，最重要的是有熱忱，不過各行政區生態狀況不同，捕蜂捉蛇樣態也不一樣，如桃園區為都會區，有許多社區大樓，目前最高拆除蜂窩的樓層為23層樓，他笑說，往下看「腳都會軟」。

近期為捕蜂捉蛇旺季，潘振輝表示，去年夏天曾有一天接獲34件通報，一車兩人共3組外勤人員，早上出門到晚上10點才回到大隊，相當辛苦，無論接到何種狀況的通報，都會先到現場觀察及評估，看是否會對民眾造成危害，再向民眾解說自然生態的習性。

潘振輝說，桃園市最常看見的無毒蛇類為臭青母和黑莓蛇，毒蛇種類則分可用行政區畫分，桃園區眼鏡蛇、八德區雨傘節、龜山區龜殼花，加入捕蜂捉蛇大隊後，時時刻刻都與蜂蛇相處，現在用蛇夾捕捉蛇類還會怕牠痛，想盡辦法也要保護牠。

捕蜂捉蛇 空難

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