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歷經5年 交大華廈都更9月開工

聯合報 / 記者王駿杰／新竹報導
新竹市「交大華廈社區」屋齡超過20年，面臨外牆老化問題，獲內政部補助拉皮，預計9月開工。 圖／新竹市政府提供
新竹市「交大華廈社區」屋齡超過20年，面臨外牆老化問題，獲內政部補助拉皮，預計9月開工。 圖／新竹市政府提供

新竹市清交商圈、水源市場旁的「交大華廈社區」屋齡超過20年，面臨外牆老化問題，248名居民組成公寓大廈管委會，擔任都市更新實施者；從辦理公聽會、聽證會到審議會通過，歷經近4年，終獲內政部核定補助2千餘萬元拉皮，創下竹竹苗區住戶自主更新成案首例，預計9月開工。

市府都發處長許志瑞指出，竹市屋齡達20年以上的住宅約5萬餘戶以上，為鼓勵竹市民眾外牆拉皮、增設無障礙電梯、改善外部環境，都發處成立自主都更輔導團隊，推動「新竹市老宅變身、舊城再生」計畫，積極輔導社區爭取中央輔助，項目包含外牆拉皮（含空調與外部管線整理美化、廣告招牌拆除及鐵窗拆除費用等）、騎樓整平或門廊修繕、植栽綠美化、維護公共安全必要之公用設備修繕及更新、增設或改善無障礙設施、提高建物耐震能力等。

許志瑞說，推動都更最困難處在於住戶意見難以統合，本案能成立，背後最大功臣是社區熱心的婆婆媽媽，他們自5年前密集與市府輔導團隊磋商。在市府協助下，2017年爭取到內政部補助規劃設計費201萬元，由居民自主組成管委會自行擔任都市更新實施者，提出「都市更新整建維護事業計畫」。

2018年8月14日起辦理公開展覽30日，9月7日辦理公開展覽公聽會。2019年10月24日辦理聽證會，邀請都市計畫專家學者、建築與不動產公會及相關執業人員等代表，透過產官學各界交流與實務經驗整合。2019年8月獲內政部補助約2061萬元，今年5月20日與廠商簽約，並於6月19日經「新竹市都市更新及爭議處理審議會」審議通過，預計9月開工，讓社區住戶能有安全舒適的居住品質。

都市更新 新竹 內政部

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