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在地心產業／「原木狂人」林春華父子 用誠信賣木頭

聯合報 / 記者曾增勳／桃園報導
桃園「原木狂人」老闆林春華（右）林弘翔（左）父子，標榜實在價賣原木家具受歡迎。 記者曾增勳／攝影
桃園「原木狂人」老闆林春華（右）林弘翔（左）父子，標榜實在價賣原木家具受歡迎。 記者曾增勳／攝影

桃園市蘆竹區中正北路一家「原木狂人」家具，標榜整塊原木製作家具，傳承台北艋舺老師傅3代家具工藝，如今林春華、林弘翔父子2代合作，學徒出身的林春華負責研發製作、兒子林弘翔稱「用賣豬肉方式來賣木頭」行銷，父子合力將實體店串連網路販賣，讓年輕世代驚豔、愛上原木家具。

63歲出身艋舺的林春華說，從他父親做家具工廠起，到他第2代，他跟著父親從木工學徒學起，30年前與哥哥合作開店，看到當時書桌貼皮新奇，他花3個月學木頭貼皮，未料貼皮書桌大賣，婚後決定自己做，算命說他「遇水則發」，但2001年第一次到桃園開店，卻碰上納莉颱風淹水，一年就收攤，只好重起爐灶。

林春華用「華納家具」開店20多年生意平平，3年前，他從事會計師工作的兒子林弘翔看到父親身體出狀況要退休，不忍父祖傳下的木工家具結束，毅然接手傳承家族的木工家具工藝，改名「原木狂人」實體店結合網路行銷原木家具，受市場歡迎。

林春華說，他從小喜愛木頭，從學徒做起，喜歡木工藝創新研發，現在人喜愛原木味，整塊原木須紋路清晰、頭尾無裂痕、不能彎曲蟲蛀，原木讓人返璞歸真，好的原木家具可保存1、200年，他做木頭以實在價賣給客人，「誠信」生意才長久。

林弘翔說，他父親是木工老師傅，他對木頭很熟悉，為從製作到販賣一條龍自己來做，改名原本狂人，意謂「木頭像賣豬肉稱斤賣才叫狂」，不管做那個行業，他秉持新穎、價實、服務好的3優要求，讓顧客滿意才能成功。

艋舺

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