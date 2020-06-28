苗栗市打造優質殯葬 逾億元公共造產納骨堂破土

苗栗市公所第一個公共造產納骨堂工程今天破土，占地約1公頃，總工程費1.65億餘元，預計明年底完工啟用，打造優質殯葬環境，2萬5000個堂位，提供民眾身後事服務，苗栗市民及在地南勢里民並有優惠，市公所研擬中。

已故苗栗市前市長鄒玉梅任內推動公共造產納骨堂工程興辦計畫，縣府2008年核定，苗栗市長邱鎮軍列為重要選舉政見，市公所沿用興辦計畫，省下跑程序時程，縣府今年1月同意變更，今天舉行破土典禮，市公所感念，特邀鄒玉梅的丈夫楊雲亭、兒子苗栗縣議員楊明燁參加見證。

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、縣議員鄭碧玉、許櫻萍、徐筱菁、湯維岳，及邱鎮軍、苗栗市民代表會副主席楊喬安等人，焚香祝禱工程順利平安，並動鏟破土，邱鎮軍指出，納骨堂是競選政見，市民追思親人不須異地奔波，市公所並研擬優惠收費，可望減輕辦理親人身後事的負擔。