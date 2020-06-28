桃園原住民族語教師研習 端午連假為青年教師充電

桃園市年度原住民族語教師研習端午節連續假日在私立至善高中登場，校方特別安排泰雅族、卑南族學生演唱歌謠，為始業式揭開溫馨序幕。

校方表示，原住民族語教師研習端午節當天登場，利用4天連假安排紮實課程，8、9月再各安排一場次。「三一教育文協會」理事長李敬信在開幕典禮表示，桃園市已為全臺都市原住民族人口數最多的城市，為營造部落型態使族人能有良好的族語學習環境，並落實原住民族轉型正義，積極推動原住民族語言的復振及保存，增加成年族人學習機會，進而銜接桃園原住民族語教師斷層現象，同時讓族語教師人才年輕化，因此訂定族語教師研習計畫。

桃園市政府原住民族行政局局長林日龍局長、議員王仙蓮、簡志偉、原住民族語言研究發展基金會董事長溫英傑，都出席原住民族語研習活動，至善高中董事長張皓期也盡地主之誼，代表全校親師生歡迎參加研習會的老師、來賓。