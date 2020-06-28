還沒申請？農民紓困生活補貼1萬元後天截止

受新冠肺炎疫情衝擊，農委會為協助農民紓困，針對經濟弱勢農民提供生活補貼1萬元現金。新竹市政府今提醒，該紓困方案將在6月底截止，明、後天將是最後2個工作日，生活補貼1萬元還沒入帳的農民，若屬符合補貼資格者，請把握機會提出申請。

產發處長張力可表示，農民現金補貼紓困方案將於今年6月30日截止受理，凡設籍竹市，且符合今年3月31日當日為農民健康保險或農民職業災害保險被保險人的農民、今年4月30日前，最近3年曾參加農委會農糧政策的農民、農委會選拔的百大青年農民、今年5月11日前農委會農民學院有案，且仍具會員資格的在地青年農民聯誼會成員、前述4款外，但於5月31日前向改良場(所)申請並持有該場(所)核發實際耕作證明書的農民，都可於期限內向竹市農會申請。

張力可提醒，這項紓困措施資格符合的必要條件為107年度農業所得以外個人綜合所得總額未達50萬元、)未領取性質相同之補助、補貼或津貼。

另農糧政策包括通過有機驗證及友善環境耕作登錄、通過農糧作物產銷履歷驗證、參加對地綠色環境給付計畫，領有稻作直接給付、轉契作補貼、生產環境維護給付及大專業農轉契作補貼等相關給付、參加公糧稻穀收購政策、領有農業天然災害現金救助者或農業天然災害低利貸款借款人、領有農產業保險補助保險費者、參與肥料預購補助措施、領有108年小型農機補助、農民從事養蜂事實申報、台灣農產品生產追溯農民、國產雜糧集團產區、優質水果集團產區、推動設施型農業計畫、流域綜合治理計畫-農糧作物保全、不論於4月30日前或後，取得行政院農業委員會農業改良場核發從農工作證明者等15項。

農會總幹事鍾祥銘提醒，若屬需前來農會申請者，記得帶國民身分證或居留證明文件、本人帳戶的存摺封面影本，但已在農會開戶者免檢附、實際從事農業工作者須另附實際耕作證明書，如委託他人申請應附委託書。