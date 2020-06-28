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影／白沙屯進香罩過來！科技老闆送30萬個夏用奈米口罩
白沙屯媽祖7月5日起駕，萬泰科技集團董座張銘烈特地為白沙屯媽祖進香打造30萬個夏季專用奈米口罩，通風透氣性極佳，加倍阻隔疫毒效果，且可水沖後重覆使用三到四次，為確保隨香信眾，在大熱天也能戴口罩保安全，這批夏季專用口罩相當實用。
當天將在白沙屯媽抵北港集結時，由萬泰董座免費發送給香燈腳及需要的信眾，今這批防熱通氣口罩，由朝天宮董事長蔡咏鍀會同廟方會茂法師，為防暑口罩誦經加持祈福。
朝天宮董事長蔡咏鍀感謝萬泰集團為進香防疫安全的一番美意，口罩將在路邊設攤，不限量供應，因這款奈米口罩可重覆使用，希望隨香民眾不要一次拿太多個，期讓大家都能戴上口罩，隨香防疫更安全。
萬泰集團專員蘇建榮表示，這款透氣口罩是為銀銅鈦抗菌奈米材質，獲SGS抗菌檢測99.9%，也獲日本SEK醫療級認證及大葉大學奈米認證，透氣性極佳，很適合夏季或悶熱空間使用，抗菌力加倍，除透氣，也具除臭親膚耐戴功能，這次配合白沙屯媽祖進香特製作30萬份白沙屯媽祖保佑「萬泰罩你！」粉紅級超跑限量版口罩，將發送給所有香灯腳。
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