影／白沙屯進香罩過來！科技老闆送30萬個夏用奈米口罩

白沙屯媽祖7月5日起駕，萬泰科技集團董座張銘烈特地為白沙屯媽祖進香打造30萬個夏季專用奈米口罩，通風透氣性極佳，加倍阻隔疫毒效果，且可水沖後重覆使用三到四次，為確保隨香信眾，在大熱天也能戴口罩保安全，這批夏季專用口罩相當實用。

當天將在白沙屯媽抵北港集結時，由萬泰董座免費發送給香燈腳及需要的信眾，今這批防熱通氣口罩，由朝天宮董事長蔡咏鍀會同廟方會茂法師，為防暑口罩誦經加持祈福。

朝天宮董事長蔡咏鍀感謝萬泰集團為進香防疫安全的一番美意，口罩將在路邊設攤，不限量供應，因這款奈米口罩可重覆使用，希望隨香民眾不要一次拿太多個，期讓大家都能戴上口罩，隨香防疫更安全。