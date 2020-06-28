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新竹縣耗資6658萬 打造全新動保教育園區

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
因應文田橋新建工程，家畜所門前將退縮距離5公尺，家畜所也與竹北市公所協調，改建原先家畜所門面，將動保園區的門面設計更活潑。記者陳斯穎／攝影
因應文田橋新建工程，家畜所門前將退縮距離5公尺，家畜所也與竹北市公所協調，改建原先家畜所門面，將動保園區的門面設計更活潑。記者陳斯穎／攝影

新竹縣耗資6658萬將打造全新的動物保護教育園區，新竹縣家畜疾病防治所表示，原有收容所空間僅能收容50隻，但因縣內流浪動物數量不少，收容空間不足，家畜所積極爭取農委會「改善政府動物管中收容設施計畫」補助，目前已經完成規畫設計，待議會通過墊付案後即可發包動工，最快明年底完工。

縣長楊文科表示，新竹縣家畜所現有收容所自2005年落成沿用至今，建築主體以鐵皮屋結構為主，為了打造一個理想的動物收容所，家畜所除參加農委會主辦的收容所建築工作坊講習，也參訪高雄、桃園等新建收容所，吸取各方意見，讓設計更加完善，獲得農委會核定今、明2年各補助1563萬5000元及3763萬3504元，再加上縣配合款390萬9000元及940萬8375元，預估總經費達6658萬5879元。

未來動保園區扮演的角色不再只是單純收容動物場所，而是結合多種元素的多功能機構，包含動保教育、休閒互動、公共美學空間以及更佳的收容環境，給浪浪毛小孩一個安心的驛站，也能提升民眾認養意願，全力支持認養代替購買，給他們真正的家。

家畜疾病防治所長彭正宇表示，動保園區設計為地上2層建築物，主要規劃收容種類以貓犬為主，將設有犬舎、貓舍、醫療區，包含手術室、住院室、冷凍室，還有倉庫區、犬隻運動場、假日互動廣場、公共藝術、停車區、臨時安置區、密林散步道等，預計可收容150隻流浪動物。

因應文田橋新建工程，家畜所門前將退縮距離5公尺，家畜所也與竹北市公所協調，改建原先家畜所門面，將動保園區的門面設計更活潑，園區內的互動廣場將設有座椅，而鋼筯混凝土造的建物搭配綠植栽，並使用隔音材質，則可降低噪音，解決收容所遭鄰居嫌惡的問題，未來園區將在每周六開放，讓家長可以帶小朋友至收容所參觀。

新竹 農委會

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