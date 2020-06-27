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進不來！ 仍有4萬名境外生被擋在我國門外

紓困3.0又被排除 桃機產業：請政府依法提供復舊貸款

攝影中心 / 記者鄭超文/即時報導
桃園機場受到新冠肺炎疫情衝擊，國門被強制關閉，造成免稅店業者沒有生意可做，許多店家撤櫃或提早結束營業。記者鄭超文／攝影
桃園機場受到新冠肺炎疫情衝擊，國門被強制關閉，造成免稅店業者沒有生意可做，許多店家撤櫃或提早結束營業。記者鄭超文／攝影

交通部最近推出最新的紓困3.0方案，新冠肺炎疫情受災最重的桃園機場產業竟然被排除在外，桃園機場產業發展協會常務理事詹成吉呼籲，交通部能聽見基層的聲音，機場產業是依據「促進民間參與公共建設法」與政府簽訂契約，政府與民間企業是夥伴關係，促參法中規定，當遇到天然災變而受重大損害時，主辦機關交通部應提供重大天然災害復舊貸款，希望交通部把機場店家納入紓困對象，以搶救數萬名員工的家計生存，並援助解救產業倒閉潮的危機。

桃園機場去年（2019）的獲利率是全國百大服務業之首，稅後純益80.78億元，是陸海空運輸服務業的第一名，詹成吉表示，每年桃機公司賺錢上繳給政府的230億元中，桃機場業的業者就繳交了108億的權利金跟租金，佔了機場收入的47%。這幾年，桃園機場成為國門的榮耀，是政府與民間企業依據ROT案公私合作，業者投注了大筆資金翻修入出境轉機大廳、登機長廊、餐飲區及浴廁，去年整修的飛機觀景台及商場還特別請小英總統蒞臨，業者與桃機公司共花了約10年才有年年得獎的機場。

如今面對前所未有的新冠肺炎疫情衝擊，政府採取「邊境風險嚴管」措施，導致桃園機場，以端午連續假期為例，根據移民署國境事務大隊的統計，今年端午假期桃機的單日旅運量約為1700人次到2100人次，全國單日旅運量平均約為2500人次，而相較去年端午假期的13萬8000多人次相比，幾乎是天壤之別，也因此，桃機內的相關產業的收入幾乎是零。

桃機綜合商店及免稅店都是依據「促參法」中的ROT（Reconstruction重建 Operation營運 Transfer移轉）模式招商，促參法的精神是政府與民間企業秉持「夥伴」關係，將公共建設交由民間企業重建及營運，提供社會大眾公共服務，在面臨新官肺炎疫情這樣突然其來的「天然災變」時，根據促參法第35條：「民間機構在公共建設興建、營運期間，因天然災變而受重大損害時，主辦機關應會商金管會及有關主管機關協調金融機構或特種基金，提供重大天然災害復舊貸款。」

但是在面臨前所未見的新冠肺炎疫情衝即時，桃園產業發展協會常務理事詹成吉說，身為主辦機關的「交通部」，竟然沒有提供任何復舊貸款的協助。不只如此，交通部正在研議紓困3.0，更是忘了機場產業的「夥伴」，詹成吉表示，經濟部推出紓困方案，機場業者向經濟部申請時，經濟部認為桃園機場業的主管機關是交通部，而業者轉向交通部申請時，交通部關於航空產業的紓困主要以「民航局」及「觀光局」為主，民航局認定桃園產業發展協會不是「民航六業」（民用航空業、普通航空業、空貨運承攬業、航空貨物集散站經營業、航空站地勤業及空廚業）所以相關補助無法直接適用，而觀光局則推說，本會會員不是觀光旅遊從業人員，不能申請教育訓練人才培訓補貼，反而機場租車業者可以申請。

根據桃機產業協會的調查，全球免稅產業受到疫情衝擊，從北美包括Dufry免稅店、洛杉磯機場的DFS免稅店，到東北亞韓國仁川機場一期航廈的新羅免稅店、Laox的北海道及沖繩免稅店等，甚至包括亞太地區的轉運樞紐香港與新加坡樟宜機場的新羅與DFS免稅店雙雙歇業，橫跨半個地球的DFS義大利門市、Lagardère 的澳洲門市，連My duty free在德國柏林泰格爾機場的免稅店都面臨停業關店的命運，桃機產業協會表示，國外業者與機場單位大多是簽訂「承攬」契約，大難來時業者就迅速關門因應來減少損失，但是交通部與機場產業依據促參法下的夥伴關係，大難來時交通部竟然以各種理由推託，棄夥伴於不顧，反觀香港機場是由「機場管理局」出面與銀行簽訂貸款，香港政府更是推出「保就業計畫」，向雇主提供有時間限制的財政資源，以協助該公司保留原本會被遣散的員工，在疫情期間確保就業，連華航與長榮航空在香港的員工都受惠，而幾家桃園機場業目前都是以「公司資產抵押」來向銀行借錢發薪水。

桃機產業表示，政府應該負起促參法中的契約責任，業者與交通部簽訂的契約時，是以每天約有十幾萬的入出境旅客來計算，現在因為疫情政府強制關閉機場，造成業者無法做生意，但是跟政府簽訂契約的夥伴企業卻無法得到紓困。詹成吉則表示，目前協會還是維持不裁員、不減薪，全力等待榮景再起，也期盼交通部能聽見基層的聲音，體恤民間疾苦，善盡主辦機關的責任。

桃園機場受到新冠肺炎疫情衝擊，關閉約一半的登機長廊，造成免稅店業者沒有生意可做。記者鄭超文／攝影
桃園機場受到新冠肺炎疫情衝擊，關閉約一半的登機長廊，造成免稅店業者沒有生意可做。記者鄭超文／攝影
桃園機場受到新冠肺炎疫情衝擊，大部分航班都取消，桃機目前一天只有千名旅客，與桃機產業簽約是預計的每日約十幾萬旅客相差甚遠。記者鄭超文／攝影
桃園機場受到新冠肺炎疫情衝擊，大部分航班都取消，桃機目前一天只有千名旅客，與桃機產業簽約是預計的每日約十幾萬旅客相差甚遠。記者鄭超文／攝影
桃園機場受到新冠肺炎疫情衝擊，國門被強制關閉，造成免稅店業者沒有生意可做，許多店家撤櫃或提早結束營業。記者鄭超文／攝影
桃園機場受到新冠肺炎疫情衝擊，國門被強制關閉，造成免稅店業者沒有生意可做，許多店家撤櫃或提早結束營業。記者鄭超文／攝影

桃園機場 桃機 疫情

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