魯班誕辰體驗木育課程　鄭文燦製作「魯班鎖」

桃園市大溪木藝生態博物館配合17日木家具館、木生活館開館，6月至7月期間舉辦近20場的系列活動。逢木藝祖師魯班誕辰，桃園市長鄭文燦今天也參與木育體驗課程，與小朋友一同動手製作「魯班鎖」與木餐盤。

配合木家具館、木生活館開館，木藝館在6月至7月期間舉辦，木家具館互動導覽、木生活館木美學體驗、博物館木育教學課程、街角館木體驗等近20場系列活動。

文化局長莊秀美指出，此次的系列活動包括木家具館互動導覽，帶領不同年齡層群眾認識大溪木藝，而木生活館的木美學活動以不同素材與木藝的對話為主軸，培養木美學素養，木藝扎根教案體驗則以簡易材料包教學，民眾能輕鬆接觸木藝。

此外，7間街角館合作舉辦「小徒弟拜師學藝」闖關體驗，讓遊客體驗取聰明水、刨木頭、解開魯班鎖等養成訓練；而內柵三和木藝工作坊將傳統的木工廠轉型，推出木藝體驗教室，結合木藝、農事及香草，並整合社區資源，舉辦生活實用的木工體驗、社區農遊體驗及暑期5日小木匠田園生活營。活動內容及報名方式請參考官網（https://daxipropossal.webnode.tw/）或木生活館臉書粉絲專頁。

莊秀美表示，大溪木藝生態博物館新開放的「木家具館、木生活館」是以歷史建築「大溪公會堂與蔣公行館」修復活化，園區風景優美，沿著崖線步道可以眺望大溪特色河階地形，而大溪公會堂及蔣公行館也保留日治及戰後時期建築風格及蔣公居住空間。