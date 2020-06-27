街頭藝人疫情衝擊收入減 桃園市付費邀演支持

今年上半年受疫情衝擊，不少戶外活動、演出紛紛喊卡，街頭藝人普遍收入銳減，有的砍半甚至掛蛋，不過，桃園G10 GO!市集仍固定假日安排街頭藝人演出，提供展演機會並支付車馬費，支持年輕追夢的街頭藝人，桃園市文化局也規畫市府下半年辦理大型活動，將邀請街頭藝人登台演出，不再只是提供場地供人打賞，要以行動支持。

桃園市青年事務局在桃園區中正路、大興西路打造G10 GO!貨櫃市集，4天端午連假不打烊，今天下午3點起的街頭藝人表演，邀來踢皮Tippi吉他彈唱，風格清新，場邊還有街頭藝人「温温」温曼妮進行人像速繪，傍晚則有造型氣球與現場彈唱接力演出。​

市府青年事務局綜合規畫科長黃泓家說，由於貨櫃市集戶外空間假日固定對外開放，因此街頭藝人演出未受影響，青年局每月招募一次街頭藝人，以桃園在地優先，只要獲選演出，每次補助1千元車馬費，現場也開放打賞，作為街頭藝人額外收入。

貨櫃市集固定假日、國定假日都開放，這幾天端午連假天氣不錯，職人貨櫃、市集攤區與街頭藝人表演都照常舉行，每天從下午3點到8點接力安排4組街頭藝人演出，有現場彈唱、演奏、魔術、速繪、造型汽球與特技呼拉圈等型態多元。

市府文化局指出，街頭藝人受疫情衝擊，適用文化部藝文紓困2.0方案，可以自營作業者身份申請最多6萬元的紓困補助，不過文化部方案只限於有街商業表演者，部分街頭藝人本來就沒有接商演無法提出證明，就會協助轉介申請勞動部或衛福部的紓困方案，符合資格最多可領3萬元。