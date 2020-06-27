快訊

綠島潛水後怎麼回家？ 急診醫：選錯交通方式可能會死

日職／生涯首扛先發一壘 陽岱鋼4打數敲1安打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年傾向改登記制 桃園街頭藝人今年將成「末代徵選」

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園街頭藝人明年將可能改為登記制，不再徵選。記者張裕珍／攝影
桃園街頭藝人明年將可能改為登記制，不再徵選。記者張裕珍／攝影

雙北相繼宣布明年不再辦街頭藝人審議改採登記制，桃園市傾向明年也跟進，今年可能是末代徵選，由於碰上新冠肺炎疫情，以往都在6月舉辦的戶外徵選活動因此延期，市府文化局評估疫情未結束，決定今年度街頭藝人徵選首度改採線上徵選，7月1日起至21日受理報名，徵選者須自行繳交表演或創作影片，強調須一鏡到底不能剪接。

文化部近年要求縣市政府檢討街頭藝人考照制度，認為考量藝文自主性，建議取消技能評比改採資格申請制，台南、基隆率先採登記制，台北、新北也在今年陸續宣布明年起改為登記制，桃園市觀察外縣市作法認為登記制已是趨勢，研議明年跟進，上路前將先著手修改相關法規。

從事現場速繪6年的街頭藝人「温温」曾到澳洲打工旅遊，她說在澳洲演出須通過申請審查，由於不須考照，讓她也有機會在街頭創作，不少外國人很喜歡她的速寫，讓她頗有成就，「回來台灣更有勇氣站上街頭創作」，陸續取得桃園、宜蘭街頭藝人證照，工作之餘會到2縣市參與活動進行現場創作，認同台灣推動登記制是好的方向。

桃園市街頭藝人迄今有821組合格街頭藝人，以往4、5月份受理報名、6月進行戶外展演徵選，參與徵選者按梯次輪番表演接受評審，也吸引不少民眾特地到場欣賞演出，今年第15屆徵選碰上疫情，憂心戶外活動有群聚風險，改以線上徵選方式辦理，有意考照者須繳交影片提供審查。

市府文化局指出，桃園街頭藝人徵選一樣分為表演藝術、視覺藝術與創意工藝等三大類，為求公平性，繳交表演與創作影片不得進行後製、剪輯、調整影片速度等，並要清楚呈現臉部與手部動作，以利審查，詳情徵選辦法可上文化局官網查詢。

文化局表演藝術科長楊宗哲說，今年首度採取影片徵選方式，文化局收件後會先檢視影片內容，若有發現後製剪輯、畫質不佳等問題，可能影響審查公平性，就會先通知報名者修正或提供原始檔案，若為長者、身障者不諳拍攝也可以向文化局提出申請，將會專案協助拍攝。

街頭藝人徵選於7月21日截止報名，文化局將召開審議委員會審查影片內容，並聘請各藝術領域專家學者及相關場地管理單位人員擔任評審，就技藝性、創意性、適切性與吸引力4大評分重點，通過名單預計9月於網站公告。

街頭藝人 文化局 疫情

延伸閱讀

桃園忠義公園身分不詳浮屍 紫條紋短袖上衣年約60歲

半年只有一場收入 南投文化局邀藝文團體巡迴演出

台中機車考照下鄉服務 滿18歲和新住民都來考

基隆藝文解封 文化局開放場地借用、街頭藝人展演申請

相關新聞

【隱形富豪5】收入比竹科還好 新竹寶山「橄欖先生」營收破千萬

橄欖在台灣算是冷門作物，加上生長期較長，從樹苗到結果需要10年以上。新竹縣寶山鄉組織全台唯一的橄欖產銷班，將橄欖加工成多元產品，年營收破千萬，一舉創下綠金傳奇，今年7月產銷班預計將台灣原生種橄欖蜜餞賣到國外，打造橄欖王國。

明年傾向改登記制 桃園街頭藝人今年將成「末代徵選」

雙北相繼宣布明年不再辦街頭藝人審議改採登記制，桃園市傾向明年也跟進，今年可能是末代徵選，由於碰上新冠肺炎疫情，以往都在6...

竹市回收生活節開跑 廢筆電等7類資源物可換現金抵用券

廢電腦、筆電不要丟！新竹市環保局推出回收生活節，即日起至10月31日，廢電腦、平板等7類資源物，可到3C賣場或量販店兌換...

竹縣推動營養午餐採用在地有機蔬菜 吸引青農回鄉種植

新竹縣推動有機安全農業多年，去年正式讓全縣120所國中小學營養午餐採用在地有機蔬菜，經過一整個學年已由在地農民供應近32...

竹塹中元城隍祭 推美食地圖

國內新冠肺炎疫情趨緩，新竹市重要宗教盛事竹塹中元城隍祭決定8月18日展開，主題訂為「奉旨遶境祈福除疫、掃除全台疫毒殘留」...

3處航空城安置宅 設計動起來

桃園航空城區段徵收計畫審議通過，市府安置拆遷戶原則先建後拆，市府住宅發展處也提前作業，進行G17、A11與A18共3處安...

遊苗栗 抽休旅車、住總統套房…

疫情趨緩，各地國旅大爆發，端午連假更是湧現人潮，苗栗縣政府迎接疫情解封後的國旅商機，已規畫到苗栗住宿、旅遊有機會抽百萬休...

竹東原民產業展銷中心 9月招商

新竹縣竹東動漫園區前年撤館後閒置至今，縣府獲原住民族委員會核定分2年補助5200萬元，轉型為原住民產業展銷中心，將販售原...

大溪老街連假湧入遊客 商家：人潮回升至疫情爆發前

桃園市大溪和平老街昨天端午節起連兩天湧入人潮，在地店家達文西瓜藝文館老闆黃建義表示，老街人潮已回升至疫情爆發前休假日的水...

地方端午拚5千份連署、30日設罷王總部 王浩宇：平常心

高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，掀起全國罷免民代潮；桃園市民進黨籍議員王浩宇也被地方醞釀罷免，中壢區有民眾發起第1階段提議連...

遊苗栗抽百萬休旅車 7月公布好康方案

國內疫情趨緩，各地國旅大爆發，端午連假更是湧現人潮，苗栗縣迎接疫情解封後的國旅商機，縣府已規畫方案，將在7月對外公布實施...

關西、內灣老街塞爆 六福村估破萬人入園

端午連假第2日，新竹縣內各景點皆出現人潮湧入觀光，尤其關西、內灣老街更出現嚴重回堵，六福村上午2小時就湧入6500人，估...

熱門新聞

連假2萬遊客湧入澎湖 摩西分海滿滿人潮

殯葬業進駐北市大安區爆民怨！業者7月中照開 室內圖曝光

40多年前花板雕刻師月薪4萬多 現在全台只剩他1家

每坪40萬元？彰化市原凱福登店址傳將建26層住商大樓

大溪老街連假湧入遊客 商家：人潮回升至疫情爆發前

澎湖摩西分海滿滿人潮 無視紅旗警戒高掛仍下海網痛批

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。