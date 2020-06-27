明年傾向改登記制 桃園街頭藝人今年將成「末代徵選」

雙北相繼宣布明年不再辦街頭藝人審議改採登記制，桃園市傾向明年也跟進，今年可能是末代徵選，由於碰上新冠肺炎疫情，以往都在6月舉辦的戶外徵選活動因此延期，市府文化局評估疫情未結束，決定今年度街頭藝人徵選首度改採線上徵選，7月1日起至21日受理報名，徵選者須自行繳交表演或創作影片，強調須一鏡到底不能剪接。

文化部近年要求縣市政府檢討街頭藝人考照制度，認為考量藝文自主性，建議取消技能評比改採資格申請制，台南、基隆率先採登記制，台北、新北也在今年陸續宣布明年起改為登記制，桃園市觀察外縣市作法認為登記制已是趨勢，研議明年跟進，上路前將先著手修改相關法規。

從事現場速繪6年的街頭藝人「温温」曾到澳洲打工旅遊，她說在澳洲演出須通過申請審查，由於不須考照，讓她也有機會在街頭創作，不少外國人很喜歡她的速寫，讓她頗有成就，「回來台灣更有勇氣站上街頭創作」，陸續取得桃園、宜蘭街頭藝人證照，工作之餘會到2縣市參與活動進行現場創作，認同台灣推動登記制是好的方向。

桃園市街頭藝人迄今有821組合格街頭藝人，以往4、5月份受理報名、6月進行戶外展演徵選，參與徵選者按梯次輪番表演接受評審，也吸引不少民眾特地到場欣賞演出，今年第15屆徵選碰上疫情，憂心戶外活動有群聚風險，改以線上徵選方式辦理，有意考照者須繳交影片提供審查。

市府文化局指出，桃園街頭藝人徵選一樣分為表演藝術、視覺藝術與創意工藝等三大類，為求公平性，繳交表演與創作影片不得進行後製、剪輯、調整影片速度等，並要清楚呈現臉部與手部動作，以利審查，詳情徵選辦法可上文化局官網查詢。

文化局表演藝術科長楊宗哲說，今年首度採取影片徵選方式，文化局收件後會先檢視影片內容，若有發現後製剪輯、畫質不佳等問題，可能影響審查公平性，就會先通知報名者修正或提供原始檔案，若為長者、身障者不諳拍攝也可以向文化局提出申請，將會專案協助拍攝。

街頭藝人徵選於7月21日截止報名，文化局將召開審議委員會審查影片內容，並聘請各藝術領域專家學者及相關場地管理單位人員擔任評審，就技藝性、創意性、適切性與吸引力4大評分重點，通過名單預計9月於網站公告。